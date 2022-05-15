بالصور

بالصور|فلسطين

تذكير فلسطيني بمرور 74 عاما على النكبة

15/5/2022

أحيا الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة الذكرى الـ74 للنكبة، وهو الاسم الذي يطلقه الفلسطينيون على تهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم السياسية والاقتصادية والحضارية عام 1948، وهي السنة التي طرد فيها الشعب الفلسطيني من بيته وأرضه وخسر وطنه لصالح إقامة إسرائيل؛ حيث احتلت معظم أراضي فلسطين من قبل الحركة الصهيونية بدعم من الاحتلال (الانتداب) البريطاني، وطرد أكثر من 800 ألف فلسطيني وجرى تحويلهم إلى لاجئين، كانوا يشكلون آنذاك حوالي نصف الشعب الفلسطيني، ووصل عددهم الآن نحو 7 ملايين لاجئ، يعيش معظمهم في مخيمات الشتات في الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المضيفة لهم. كما تشمل الأحداث عشرات المجازر والفظائع وأعمال النهب ضد الفلسطينيين، وتم هدم أكثر من 500 قرية وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسية وتحويلها إلى مدن يهودية.

مسيرة في غزة في ذكرى النكبة. تذكير بقضية وطنية مصيرية، حيث طرد 800 ألف فلسطيني من بيوتهم رغما عنهم، وأصبحوا هائمين على وجوههم بين مخيمات المعاناة واللجوء (الأناضول)
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الآلاف يشاركون في مسيرة برام الله (رويترز)
في 15 مايو/أيار من كل عام يحيي الفلسطينيون ذكرى نكبة فلسطين التي ألمت بهم عام 1948، وتمثلت بنجاح الحركة الصهيونية في السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من فلسطين وإعلان قيام إسرائيل (الأوروبية)
فلسطيني يحمل مفتاح بيته الذي هجر منه قبل 74 عاما (رويترز)
حق العودة لا يسقط بتقادم القضية وطول معاناة اللاجئين وأبنائهم وأحفادهم (الأوروبية)
فعاليات النكبة هذا العام نظمت تحت شعار يقول "كفى 74 عاما من الظلم والكيل بمكيالين" (الأوروبية)
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نشأة على الثوابت الوطنية والوعي بالقضية والمطالبة بالحقوق (رويترز)
جانب من اللافتات المرفوعة في ذكرى النكبة خلال مسيرة في غزة (الأناضول)
تفيد معطيات فلسطينية رسمية، أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف 10 مرات منذ نكبتهم عام 1948، وبلغ بنهاية عام 2021، نحو 14 مليون نسمة، يقيم نصفهم (7 ملايين) في فلسطين التاريخية (أراضي الـ 48 و الـ 67) (الأوروبية)
جانب من المشاركين في مسيرة لإحياء الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية في مدينة الخليل بالضفة الغربية (الأوروبية)
إحدى السيدات الفلسطينيات المشاركات في مسيرة بغزة (رويترز)
الأجيال الجديدة تصر على تمسكها بحق العودة، مؤكدة أن رهان المحتل الإسرائيلي على الذاكرة خاسر (الأوروبية)
أبناء وأحفاد من هجروا قسرا ورغما عنهم من أرضهم التي سطت عليها العصابات الإسرائيلية بقوة السلاح في ظل صمت دولي (رويترز)
صورة الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة مرفوعة خلال مسيرة في ذكرى النكبة بغزة (رويترز)
فلسطينيون يخلون جريحا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد مسيرة لإحياء الذكرى الـ74 للنكبة في مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز على مشاركين في مسيرة سلمية (رويترز)
فلسطيني يعيد إلقاء قنبلة غاز باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقتها (رويترز)
وتظل المواجهات مستمرة بين أصحاب الأرض والحق وبين الغاصب المحتل (الأوروبية)