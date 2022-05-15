اللبنانيون يصوّتون لاختيار برلمان جديد

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في لبنان للناخبين اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نيابية يتنافس فيها 718 مرشحا بينهم 157 امرأة للفوز بمقاعد البرلمان، ويتوزع هؤلاء على 48 قائمة انتخابية. وأجري الاقتراع وسط انتشار أمني مكثف، ووجود مندوبي اللوائح المتنافسة داخل المراكز وفي باحاتها، ومن المرجح أن تعلن النتائج النهائية التي ستحدد نواب البرلمان الـ128 لدورة من 4 سنوات غدا الاثنين حيث يترقب الناخبون نتائج تلك الانتخابات التي تعدّ أول اختبار حقيقي لمجموعات معارضة ووجوه شابة أفرزتها احتجاجات شعبية غير مسبوقة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، طالبت برحيل الطبقة السياسية.