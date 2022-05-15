بالصور

بالصور|لبنان

اللبنانيون يصوّتون لاختيار برلمان جديد

15/5/2022

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في لبنان للناخبين اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نيابية يتنافس فيها 718 مرشحا بينهم 157 امرأة للفوز بمقاعد البرلمان، ويتوزع هؤلاء على 48 قائمة انتخابية. وأجري الاقتراع وسط انتشار أمني مكثف، ووجود مندوبي اللوائح المتنافسة داخل المراكز وفي باحاتها، ومن المرجح أن تعلن النتائج النهائية التي ستحدد نواب البرلمان الـ128 لدورة من 4 سنوات غدا الاثنين حيث يترقب الناخبون نتائج تلك الانتخابات التي تعدّ أول اختبار حقيقي لمجموعات معارضة ووجوه شابة أفرزتها احتجاجات شعبية غير مسبوقة في أكتوبر/تشرين الأول عام  2019، طالبت برحيل الطبقة السياسية.

 

طابور من الناخبين في بيروت أمام إحدى اللجان الانتخابية (الأوروبية)
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رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يدلي بصوته في مركز انتخابي بطرابلس (رويترز)
عدد الناخبين المدعوين للمشاركة في الانتخاب يبلغ نحو 4 ملايين ناخب (الأوروبية)
جنود لبنانيون يفحصون الناخبين لدى دخولهم إلى مركز اقتراع في بيروت (الأوروبية)
سيدة قعيدة تدلي بصوتها في مركز اقتراع في عيناتا بجنوب لبنان (رويترز)
مفتي الجمهورية اللبنانبة الشيخ عبد اللطيف دريان يدلي بصوته في بيروت (الأوروبية)
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الرئيس اللبناني ميشال عون يدلي بصوته في مركز اقتراع في بيروت (الأناضول)
718 مرشحا بينهم 157 امرأة يتنافسون في هذا الاستحقاق الانتخابي (الأناضول)
عناصر من الدفاع المدني يساعدون امرأة مسنّة على نزول السلم بعد تصويتها في الانتخابات النيابية اللبنانية في مركز اقتراع في عيناتا (رويترز)
رجل دين يدلي بصوته في لجنة انتخابية في قرية الخيام إحدى قرى قضاء مرجعيون في محافظة النبطية جنوب لبنان (رويترز)
لبنانيون يفتشون عن أسمائهم في قوائم الناخبين (الأناضول)
النساء يشكلن نصف عدد من يحق لهم التصويت والبالغ نحو 4 ملايين ناخب (رويترز)
المرحلة الأولى من هذه الانتخابات انطلقت الأسبوع الماضي وشملت المغتربين إذ اقترع أكثر من 140 ألف لبناني من 225 ألفا مسجلين خارج البلاد (الأوروبية)
الاستحقاق الانتخابي سيحدد نواب البرلمان الـ128 لدورة من 4 سنوات (الأناضول)
سيدة لبنانية مسنّة تُظهر إبهامها الملون بالحبر بعد التصويت في مركز اقتراع في بلدة شمسطار بمحافظة بعلبك الهرمل (الأوروبية)
جورجي هولفيني رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات خلال تفقده مركز اقتراع في بيروت (الأوروبية)
استنفار أمني لضمان سلامة الاستحقاق الانتخابي (الأوروبية)
ميقاتي يؤكد: الدولة استعدّت لهذا الاستحقاق وجندّت 100 ألف عنصر (الأوروبية)