بالصور

بالصور|فلسطين

مظاهرة في لندن تنديدا بجرائم إسرائيل

14/5/2022-|آخر تحديث: 15/5/202201:01 AM (مكة المكرمة)

شارك الآلاف في مظاهرة حاشدة بالعاصمة البريطانية لندن، ظهر اليوم السبت، للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بحق العودة، والعدالة في جريمة اغتيال الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ونظمت المظاهرة -التي تتزامن مع الذكرى السنوية الـ74 للنكبة الفلسطينية- كل من "حركة التضامن مع فلسطين"، و"المنتدى الفلسطيني في بريطانيا"، و"تحالف أوقفوا الحرب"، ومنظمة "فرندز أوف الأقصى" ومنظمات أخرى. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بنظام التمييز العنصري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وطالبوا بـ"الحرية لفلسطين" وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، متمسكين بحق عودة الشعب الفلسطيني.

مشاركون في المظاهرة يحملون لافتة عليها رسم للشهيدة شيرين أبو عاقلة، وكتبوا عليها أن صوتها سيظل يتردد إلى الأبد (الأناضول)
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المظاهرات تأتي في إطار التذكير بالنكبة والتهجير الذي تعرض له مئات الآلاف من الفلسطينيين عام 1948 (الأناضول)
المظاهرة انطلقت من أمام مبنى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) في لندن (غيتي)
الآلاف شاركوا في المظاهرة المنددة بالاحتلال الإسرائيلي والداعمة للحقوق الفلسطينية (الأناضول)
المتظاهرون جابوا شوارع العاصمة البريطانية لندن (الأناضول)
المظاهرة تتزامن مع الذكرى السنوية الـ74 للنكبة الفلسطينية (غيتي)
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نظمت المظاهرة كل من حركة التضامن مع فلسطين، و"المنتدى الفلسطيني في بريطانيا"، و"تحالف أوقفوا الحرب"، ومنظمة "أصدقاء الأقصى" ومنظمات أخرى (الأناضول)
المتظاهرون حملوا لافتات ورددوا هتافات تندد بنظام التمييز العنصري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني (الأناضول)
مشاركون في المظاهرات يحملون مجسمات مفاتيح، في إشارة إلى التمسك بحق العودة (الأناضول)
إحدى المتضامنات المشاركات في المظاهرة ترتدي الكوفية الفلسطينية وتضع ملصقا يدعوا إلى مقاطعة إسرائيل (الأناضول)
متظاهرون أمام مبنى "بوش هاوس" يرفعون أصواتهم بالدعوة لحرية فلسطين الحرة وإنهاء الفصل العنصري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي (غيتي)
العلم الفلسطيني مرسوما على وجوه المتضامنين مع الحق الفلسطيني الذين شاركوا في المظاهرة (غيتي)
متضامنون من جنسيات مختلفة شاركوا في المظاهرة (غيتي)
المتظاهرون حملوا لافتات بالعربية والإنجليزية تطالب بالحرية لفلسطين (غيتي)
متظاهرة تحمل لافتة عدلت فيها صيغة خبر نشر في موقع إعلامي بريطاني، لتؤكد -في الصيغة المعدلة التي كتبتها باللون الأحمر- أن قناصا إسرائيليا أطلق النار عليها (غيتي)
متظاهر يحمل لافتة عليها صورة الشهيدة شيرين كُتب تحتها: صوت فلسطين، قتلها الجيش الإسرائيلي وهي ترتدي سترة الصحافة، كما حملت اللافتة عبارة أخرى تقول: 46 صحفيا قتلوا في فلسطين منذ عام 2000 (غيتي)
العلم الفلسطيني يظل الجميع (الأناضول)