مظاهرة في لندن تنديدا بجرائم إسرائيل

شارك الآلاف في مظاهرة حاشدة بالعاصمة البريطانية لندن، ظهر اليوم السبت، للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بحق العودة، والعدالة في جريمة اغتيال الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ونظمت المظاهرة -التي تتزامن مع الذكرى السنوية الـ74 للنكبة الفلسطينية- كل من "حركة التضامن مع فلسطين"، و"المنتدى الفلسطيني في بريطانيا"، و"تحالف أوقفوا الحرب"، ومنظمة "فرندز أوف الأقصى" ومنظمات أخرى. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بنظام التمييز العنصري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وطالبوا بـ"الحرية لفلسطين" وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، متمسكين بحق عودة الشعب الفلسطيني.