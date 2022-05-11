بالصور

بالصور|فلسطين

شيرين أبو عاقلة.. شهيدة كشف جرائم الاحتلال

epa09939254 An undated handout photo made available by Al Jazeera network on 11 May 2022 showing Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh. According to the Palestinian health ministry, Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh was shot and killed on 11 May 2022 by Israeli forces during an Israeli raid in the West Bank town of Jenin. EPA-EFE/AL JAZEERA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
11/5/2022-|آخر تحديث: 11/5/202205:26 PM (مكة المكرمة)

بين مولدها في مدينة القدس المحتلة عام 1971 واستشهادها اليوم الأربعاء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية مسيرة إنسانية وإعلامية للشهيدة الراحلة شيرين أبو عاقلة التي كانت حاضرة دائما في مناطق الأحداث بالأراضي الفلسطينية لنقل الحقيقة إلى العالم. فمنذ التحاقها بقناة الجزيرة عام 1997 وعلى امتداد ربع قرن، كانت أبو عاقلة في قلب الخطر لتغطية حروب الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وفي حديث سابق للجزيرة، قالت الشهيدة الراحلة إن الاحتلال الإسرائيلي دائمًا ما يتهمها بتصوير مناطق أمنية، وإنها كانت دائما تشعر بأنها مستهدفة وأنها في مواجهة كل من جيش الاحتلال والمستوطنين المسلحين. وروت أبو عاقلة أن من أكثر اللحظات التي أثرت فيها لحظة زيارة سجن عسقلان والاطلاع على أوضاع أسرى فلسطينيين قضى بعضهم ما يزيد على 20 عاما خلف القضبان، حيث نقلت عبر الجزيرة معاناتهم لذويهم وللعالم.

مشيّعون يحملون جثمان مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقله (رويترز)
اعلان
دماء الشهيدة شيرين على سترة الصحافة الواقية من الرصاص التي كانت ترتديها خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جنين وذكر شهود عيان أن إطلاق النيران من قبل قوات الاحتلال على شيرين كان متعمدا والرصاصة أصابتها أسفل الأذن في منطقة لا تغطيها الخوذة التي كانت ترتديها (رويترز)
هنا استشهدت الزميلة شيرين (رويترز)
بدم بارد قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شيرين أبو عاقلة خلال تسجيلها أحد انتهاكاته في جنين (الفرنسية)
الزميل علي السمودي الذي أصيب برصاص الاحتلال يؤكد أن المكان الذي كان يوجد فيه الصحفيون واضح لدى جنود الاحتلال وأنه لم يكن هناك أي مسلح أو مواجهات في تلك المنطقة وأن استهدافهم كان متعمدا (رويترز)
خلال نقل جثمان الشهيدة إلى المستشفى (رويترز)
اعلان
أصل الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة يعود إلى مدينة بيت لحم ولكنها ولدت وترعرعت في القدس وأنهت دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا ودرست في البداية هندسة العمارة في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن ثم انتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن (الأناضول)
دموع الفراق يصعب حبسها (الأوروبية)
صحفيون فلسطينيون يواسون زميلا لهم في استشهاد الراحلة (الأوروبية)
جثمان الشهيدة شيرين ملفوفا بالعلم الفلسطيني وعليه سترة الصحافة الواقية من الرصاص التي كانت ترتديها (الأوروبية)
حشود كبيرة تشارك في تشييع الشهيدة شيرين في جنين (رويترز)
فلسطينيون يتحلقون حول جثمان الشهيدة شيرين قبل نقلها إلى رام الله (رويترز)
وقفة احتجاج يقوم بها موظفين قناة الجزيرة لإدنة جريمة قتل الزميلة شيرين أبو عاقلة
وقفة احتجاجية في مقر قناة الجزيرة بالدوحة لإدانة جريمة قتل الزميلة شيرين أبو عاقلة (الجزيرة)
وقفة احتجاج يقوم بها موظفين قناة الجزيرة لإدنة جريمة قتل الزميلة شيرين أبو عاقلة
الجزيرة تندّد بجريمة القتل المفجعة وتعدّها خرقا للقوانين والأعراف الدولية وتحمّل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين وطالبت الجزيرة المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمّدها استهداف الزميلة شيرين وقتلها (الجزيرة)
صحفيون فلسطينيون يحملون صور الشهيدة شيرين أبو عاقله خلال مظاهرة في مدينة الخليل بالضفة الغربية (الأوروبية)
دانت الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير والإعلام الرسمي ومؤسسات ومنظمات حقوقية وأخرى دولية جريمة قتل قوات الاحتلال لمراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين (الأوروبية)
الاحتلال الإسرائيلي اغتال شيرين لكنه يعجز عن اغتيال الحقيقة (الأوروبية)
شيرين أبو عاقلة مقدسية دفعت حياتها ثمنا لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي (الأوروبية)