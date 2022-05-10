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بالصور|تشيكيا

أطول جسر مشاة معلق في العالم

10/5/2022-|آخر تحديث: 10/5/202211:31 PM (مكة المكرمة)

يفتتح في جمهورية التشيك رسميا يوم الجمعة المقبل أطول جسر مشاة معلق في العالم يمتد بطول 721 مترا، وعرض 1.2 متر، ويقع على ارتفاع 95 مترا فوق سطح البحر. ويربط الجسر الذي يطلق عليه "جسر السماء" بين قمم جبال جينسكي في منتجع "دوليين" السياحي بمنطقة بوهيميا التشيكية، ويتفوق الجسر الجديد على جسر مشاة أروكا في البرتغال الذي يبلغ طوله 516 مترا الذي كان يحمل لقب أطول جسر في العالم وتم افتتاحه في 29 أبريل/نيسان عام 2021.

ويتيح الجسر تجربة مميزة للمشي وسط الطبيعة الخلابة لجبل كيرليكي سنيزنيك الواقع على بُعد 200 كيلومتر شرق العاصمة براغ، ولا يفصله سوى أمتار قليلة عن سكاي ووك، وهو ممر خشبي حلزوني شهير يبلغ ارتفاعه 55 مترا، ويمتد على وادي مالينسكي ستريم؛ رابطا بين سلسلتين جبليتين يقع بينهما الوادي.

 

الجسر يصل بين سلسلتين جبليتين في منتجع "دوليين" السياحي بمنطقة بوهيميا التشيكية (الأوروبية)
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يقع جسر المشاة المعلق على بعد أمتار قليلة من ممشى "سكاي ووك" أو ممشى السماء الشهير، وهو ممر خشبي حلزوني بارتفاع 55 مترا (الأوروبية)
يبلغ طول الجسر المعلق في جمهورية التشيك 721 مترا، وبذلك يسحب لقب أعلى جسر مشاة معلق في العالم من جسر مشاة أروكا في البرتغال الذي يبلغ طوله 516 مترا، متفوقا عليه بـ205 أمتار (الأوروبية)
لا يُسمح بالكلاب والحيوانات الأليفة الأخرى في المشي على الجسر (الأوروبية)
تشتهر المنطقة التي أقيم فيها الجسر بمسارات المشي لمسافات طويلة ومسارات ركوب الدراجات في الجبال وأفعوانية ومنتزهات المغامرات في فصل الصيف، أما في فصل الشتاء فهي منتجع تزلج شهير (الأوروبية)
الجسر يعد معلما سياحيا جديدا تراهن عليه جمهورية التشيك في جذب المزيد من السياح (الأوروبية)
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نظرا لعرض الممر (1.2 متر) لا يُسمح لعربات الأطفال أو الكراسي المتحركة أو الدراجات بعبور الجسر (الأوروبية)
بعد الخروج من الجسر، ستتاح للزوار أيضا الفرصة لاكتشاف الطبيعة المحلية وتاريخ المنطقة عبر طريق جديد يعد مسارا تعليميا بطول كيلومترين يسمى "جسر الزمن" (الأوروبية)
الجسر وقت الغروب (الأناضول)
تضمن بناء الجسر 6 حبال دعم رئيسية، و60 حبل رياح بأقطار مختلفة (الأوروبية)
يحذر المسؤولون عن السياحة في التشيك المصابين بـ"فوبيا المرتفعات" من ارتياد الجسر، ويؤكدون أن الأكثر جرأة هم من سيستمتعون بتجربة مثيرة ترفع فيها مستويات الأدرينالين إلى حدها الأقصى (الأناضول)
يمكن زيارة الجسر في أي وقت، وينصح بالذهاب في الشتاء عندما يكون هناك ثلوج، حيث تتاح للزائر رؤية منظر طبيعي أبيض ساحر. كما تستحق الزيارة أيضا في الربيع والصيف، خاصة عندما يكون الطقس لطيفا (الأناضول)
جمهورية التشيك ترى أن الجسر إنجاز تقني فريد (الأناضول)
يتيح الجسر للزوار فرصة فريدة لمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة (الأوروبية)
تتيح زياة الجسر فرصة لالتقاط صور ومقاطع فيديو فريدة للبيئة المحيطة كذلك لحظات الشروق والغروب شريطة ألا يكون غائما (الأوروبية)