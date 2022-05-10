يفتتح في جمهورية التشيك رسميا يوم الجمعة المقبل أطول جسر مشاة معلق في العالم يمتد بطول 721 مترا، وعرض 1.2 متر، ويقع على ارتفاع 95 مترا فوق سطح البحر. ويربط الجسر الذي يطلق عليه "جسر السماء" بين قمم جبال جينسكي في منتجع "دوليين" السياحي بمنطقة بوهيميا التشيكية، ويتفوق الجسر الجديد على جسر مشاة أروكا في البرتغال الذي يبلغ طوله 516 مترا الذي كان يحمل لقب أطول جسر في العالم وتم افتتاحه في 29 أبريل/نيسان عام 2021.

ويتيح الجسر تجربة مميزة للمشي وسط الطبيعة الخلابة لجبل كيرليكي سنيزنيك الواقع على بُعد 200 كيلومتر شرق العاصمة براغ، ولا يفصله سوى أمتار قليلة عن سكاي ووك، وهو ممر خشبي حلزوني شهير يبلغ ارتفاعه 55 مترا، ويمتد على وادي مالينسكي ستريم؛ رابطا بين سلسلتين جبليتين يقع بينهما الوادي.