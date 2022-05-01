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بالصور|العالم

مسيرات حول العالم بمناسبة "عيد العمال"

1/5/2022

احتشد مئات الآلاف حول العالم، اليوم الأحد، في مسيرات احتفالية بمناسبة "يوم العمال" أو "عيد العمال"، وشهدت العشرات من الدول الآسيوية والأوروبية مسيرات وتظاهرات متفاوتة بهذه المناسبة، طغت عليها المطالب العمالية بالعدالة الاجتماعية، وزيادة الأجور وتحسين شروط وظروف العمل، ولم تغب الحرب الروسية على أوكرانيا عن معظم الفعاليات والكلمات الاحتفالية بهذه المناسبة حيث تكررت المطالب في أكثر من دولة بإنهاء تلك الحرب.

وحذّر المستشار الألماني أولاف شولتز من خطر حدوث أزمة جوع عالمية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. قائلا "ستكون لهذه الحرب تداعيات على العالم بأسره ويجب أن نقلق الآن من أنه ستكون هناك تداعيات تتمثل في الجوع وأنه ستكون هناك دول لن تكون قادرة على توفير الحبوب لشعوبها، وأن حالة الحرب برمتها ستؤدي إلى أزمة جوع عالمية".

أما الصين فشددت القيود المفروضة في العاصمة بكين للحد من انتشار جائحة كورونا، في وقت تبدأ المدينة التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة عطلة عيد العمال التي تستمر 5 أيام. ويعمل المسؤولون في الصين على فرض قواعد جديدة لإجراء اختبارات كوفيد للمواطنين، بينما تشهد البلاد أسوأ ارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس منذ بدايات ظهور الجائحة.

حشد من العمال الكوريين الجنوبيين يتجمع في العاصمة سول بدعوة من الاتحاد الكوري لنقابات العمال بمناسبة عيد العمال (ويترز)
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مسيرة بمناسبة عيد العمال في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أعضاء النقابات العمالية في اليونان يرفعون الأعلام ولافتات بمطالبهم خارج مبنى البرلمان في العاصمة أثينا خلال الاحتفالات بعيد العمال (الأوروبية)
نشطاء فلبينيون يرفعون لافتاتهم خلال احتفال بعيد العمال في العاصمة مانيلا (رويترز)
عمال في مجال الصحة يحملون نماذج كبيرة من الحقن ومقاييس الحرارة ومجموعات اختبار بفيروس كورونا خلال مسيرة للاحتفال باليوم الدولي للعمال في العاصمة التايلندية بانكوك، مطالبين بتحسين ظروف العمل وتحسين الحد الأدنى للأجور، ووقف التحرش الجنسي في مكان العمل، وحقوق متساوية للعمال المهاجرين، وكذلك الشكوى من استجابة الحكومة لأزمة جائحة كورونا (الأوروبية)
الناس يصطفون لإجراء اختبار الحمض النووي في موقع اختبار شامل وسط تفشي مرض فيروس كورونا، خلال عطلة عيد العمال في منطقة تشاويانغ في بكين (رويترز)
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غينادي زيوغانوف زعيم الحزب الشيوعي الروسي، يشارك في تجمع حاشد بمناسبة عيد العمال في موسكو (رويترز)
أنصار الحزب الشيوعي الروسي يشاركون في مسيرة بمناسبة عيد العمال في موسكو (رويترز)
عمال هنود وأعضاء نقابات عمالية يحضرون مسيرة للاحتفال بعيد العمال، في مدينة بنغالور عاصمة ولاية كارناتاكا الهندية (الأوروبية)
مسيرة تضم قبارصة يونانيين وأتراكا من الجناح اليساري في مسيرة للاحتفال بعيد العمال في المنطقة العازلة التي تديرها الأمم المتحدة في نيقوسيا بقبرص (رويترز)
مسيرة احتفالية بعيد العمال في زغرب بكرواتيا (الأوروبية)
نشطاء يلوّحون بالأعلام ويرفعون لافتات خلال مسيرة الاتحاد النقابي في دوسلدورف بألمانيا (الأوروبية)
مظاهرة نظمها الحزب الشيوعي اللبناني للاحتفال بعيد العمال في مدينة النبطية (رويترز)
تجمع احتفالي في العاصمة الإسبانية مدريد (الأوروبية)
مسيرة في ساحة تقسيم بمدينة إسطنبول التركية احتفالا بالمناسبة (رويترز)
في العاصمة الفرنسية باريس خرج الآلاف في احتجاجات بمناسبة عيد العمال في فرنسا الأحد للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وزيادة الرواتب والضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون، للتراجع عن خطته لرفع سن التقاعد (الأوروبية)
زعيم المعارضة السريلانكية يلوّح لأنصاره خلال مسيرة بالمناسبة العمالية في العاصمة كولومبو (الأوروبية)
مسيرة في ميدان الطرف الأغر بالعاصمة البريطانية لندن بمناسبة عيد العمال (غيتي)
الابتسامة تخفف المعاناة.. عامل بنغالي يعمل في تفريغ الفحم من السفن النهرية في درجات حرارة حارقة على طول نهر كارنافولي في شيتاغونغ ببنغلاديش. ورغم معاناته فالابتسامة لا تفارق وجهه شأنه في ذلك شأن الكثيرين من أمثاله من العمال المغلوبين على أمرهم (الأناضول)