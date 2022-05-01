مسيرات حول العالم بمناسبة "عيد العمال"

احتشد مئات الآلاف حول العالم، اليوم الأحد، في مسيرات احتفالية بمناسبة "يوم العمال" أو "عيد العمال"، وشهدت العشرات من الدول الآسيوية والأوروبية مسيرات وتظاهرات متفاوتة بهذه المناسبة، طغت عليها المطالب العمالية بالعدالة الاجتماعية، وزيادة الأجور وتحسين شروط وظروف العمل، ولم تغب الحرب الروسية على أوكرانيا عن معظم الفعاليات والكلمات الاحتفالية بهذه المناسبة حيث تكررت المطالب في أكثر من دولة بإنهاء تلك الحرب.

وحذّر المستشار الألماني أولاف شولتز من خطر حدوث أزمة جوع عالمية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. قائلا "ستكون لهذه الحرب تداعيات على العالم بأسره ويجب أن نقلق الآن من أنه ستكون هناك تداعيات تتمثل في الجوع وأنه ستكون هناك دول لن تكون قادرة على توفير الحبوب لشعوبها، وأن حالة الحرب برمتها ستؤدي إلى أزمة جوع عالمية".

أما الصين فشددت القيود المفروضة في العاصمة بكين للحد من انتشار جائحة كورونا، في وقت تبدأ المدينة التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة عطلة عيد العمال التي تستمر 5 أيام. ويعمل المسؤولون في الصين على فرض قواعد جديدة لإجراء اختبارات كوفيد للمواطنين، بينما تشهد البلاد أسوأ ارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس منذ بدايات ظهور الجائحة.