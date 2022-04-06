باكستاني ينسج القرآن الكريم على الأقلام الرصاص

أمضى ضابط الشرطة الباكستاني المتقاعد شاه نواز مالحي 10 سنوات في نسج آيات القرآن الكريم كاملة والموزعة على 114 سورة، متبعا طريقة فريدة في نسج تلك الآيات على الأقلام الرصاص، إذ استخدم نحو 8 آلاف قلم رصاص لنسج القرآن الكريم كاملا.

أما اسم كل سورة -الذي وضعه داخل إطار خاص- فيبدو هو أيضا قطعة فنية في حد ذاتها، حيث نسجها على خلفية أحد مشاهد الكون مثل الأجرام السماوية التي رسمها، وتحتوي بعض الإطارات على عدد من أقلام الرصاص يتراوح بين 8 و10 في أسماء السور، أما عدد الأقلام المستخدمة في السور فيتفاوت حسب طول كل سورة، ويتراوح بين 50 و70، أو حتى بين 100 و500، ويثبت كل قلم على اللوحة بمشابك بلاستيكية.