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بالصور|حرب روسيا وأوكرانيا

ماريوبول الأوكرانية بين الحصار والدمار

5/4/2022

باتت مدينة ماريوبول الساحلية (جنوب شرقي أوكرانيا) أكثر المدن الأوكرانية تعرضا للغارات والقصف الروسي في الحرب الدائرة هناك؛ فقد واجهت هذه المدينة الزخم الأكبر من الهجمات الروسية التي ألحقت دمارا وأضرارا بنحو 90% من المباني السكنية في المدينة، حسب ما أعلنه المسؤولون فيها.

وتعد ماريوبول حلقة مهمة في الحرب الروسية على أوكرانيا رغم صغر مساحتها، لكنها تقف الآن عائقا عنيدا في وجه القوات الروسية التي تتقدم شمالا من شبه جزيرة القرم. ودعت روسيا القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول لإلقاء أسلحتها ومغادرة المدينة اليوم الثلاثاء عبر ممر آمن.

آثار القصف الروسي على أحد مباني مدينة ماريوبول (الأناضول)
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منظر من الجو يظهر المباني السكنية التي دمرها القصف الروسي في مدينة ماريوبول الساحلية جنوبي أوكرانيا (رويترز)
أعمدة الدخان تتصاعد من المواقع التي يتسهدفها القصف الروسي (رويترز)
مصنع تابع لشركة آزوفستال لأعمال الحديد والصلب خلف المباني التي أصابها القصف الروسي في مدينة ماريوبول (رويترز)
شاحنة تعرضت للقصف الروسي على ماريوبول (الأناضول)
رئيس بلدية ماريوبول يقول إن 40% من بنية المدينة التحتية غير قابلة للإصلاح بسبب القصف (الأناضول)
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خبراء عسكريون يقولون إن السيطرة على ماريوبول أمر حيوي بالنسبة للمجهود الحربي الروسي (الأناضول)
الروس والأوكرانيون يتبادلون الاتهامات بالمسؤولية عن الصعوبات التي تواجه عمليات الإجلاء من ماريوبول إلى زابوريجيا، على بعد أكثر من 200 كيلومتر غربا (الأناضول)
مبنى إدارة أمن الدولة المحترق في مدينة ماريوبول (الأناضول)
جانب من الصناديق العسكرية في مبنى إدارة أمن الدولة المتضرر في مدينة ماريوبول (الأناضول)
تفيد السلطات الأوكرانية بأنه لا يزال أكثر من 100 ألف شخص داخل المدينة رغم محاولات إجلاء السكان منها (رويترز)
قطة تمشي على مقذوفات صواريخ في مدينة ماريوبول (رويترز)
قطة بجوار جثة سيدة (85 عاما) خارج مبنى سكني في مدينة ماريوبول (رويترز)
سيدة من السكان المحليين في ماريوبول لم يمنعها القصف من زراعة زهور التوليب بالقرب من مسكنها الذي تضرر بالقصف الروسي (رويترز)