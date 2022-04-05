ماريوبول الأوكرانية بين الحصار والدمار

باتت مدينة ماريوبول الساحلية (جنوب شرقي أوكرانيا) أكثر المدن الأوكرانية تعرضا للغارات والقصف الروسي في الحرب الدائرة هناك؛ فقد واجهت هذه المدينة الزخم الأكبر من الهجمات الروسية التي ألحقت دمارا وأضرارا بنحو 90% من المباني السكنية في المدينة، حسب ما أعلنه المسؤولون فيها.

وتعد ماريوبول حلقة مهمة في الحرب الروسية على أوكرانيا رغم صغر مساحتها، لكنها تقف الآن عائقا عنيدا في وجه القوات الروسية التي تتقدم شمالا من شبه جزيرة القرم. ودعت روسيا القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول لإلقاء أسلحتها ومغادرة المدينة اليوم الثلاثاء عبر ممر آمن.