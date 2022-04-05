احتفالات صينية بـ"عيد الأشباح"

"تشينغ مينغ" أحد المواسم الزراعية الـ24 في الصين، وتعني الكلمة في اللغة الصينية النقاء والصفاء، ويسمى أيضا بـ"عيد الأشباح" في بعض المناطق الصينية. وثمّ مهرجان يحمل الاسم نفسه "مهرجان تشينغ مينغ" المعروف أيضا باسم "يوم كنس المقابر" في اللغة الإنجليزية، ويسمى أيضا في بعض الأحيان "يوم ذكرى الصين" أو "يوم الأجداد". ويرجع تاريخ عيد تشينغ مينغ إلى عهد الإمبراطور جين ون قونغ الذي كان يتعرض للاضطهاد قبل اعتلائه العرش قبل 2600 عام. وفي هذه المناسبة، تكون المقابر مزدحمة بالزوار، حيث ينظف الناس قبور موتاهم أولا، ثم يضعون عليها الزهور وبعض الأشياء التي أحبها الراحلون في حياتهم، مثل الوجبات التقليدية، كما يشعلون البخور ويحرقون الأوراق. وتحتفل بهذه المناسبة كذلك تايوان والعرقية الصينية في ماليزيا.