بالصور

بالصور|صين

احتفالات صينية بـ"عيد الأشباح"

5/4/2022

"تشينغ مينغ" أحد المواسم الزراعية الـ24 في الصين، وتعني الكلمة في اللغة الصينية النقاء والصفاء، ويسمى أيضا بـ"عيد الأشباح" في بعض المناطق الصينية. وثمّ مهرجان يحمل الاسم نفسه "مهرجان تشينغ مينغ" المعروف أيضا باسم "يوم كنس المقابر" في اللغة الإنجليزية، ويسمى أيضا في بعض الأحيان "يوم ذكرى الصين" أو "يوم الأجداد". ويرجع تاريخ عيد تشينغ مينغ إلى عهد الإمبراطور جين ون قونغ الذي كان يتعرض للاضطهاد قبل اعتلائه العرش قبل 2600 عام. وفي هذه المناسبة، تكون المقابر مزدحمة بالزوار، حيث ينظف الناس قبور موتاهم أولا، ثم يضعون عليها الزهور وبعض الأشياء التي أحبها الراحلون في حياتهم، مثل الوجبات التقليدية، كما يشعلون البخور ويحرقون الأوراق. وتحتفل بهذه المناسبة كذلك تايوان والعرقية الصينية في ماليزيا.

يعود تاريخ الاحتفال بمهرجان "تشينغ مينغ" إلى 2600 عام (الأوروبية)
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زوار يتوافدون على قبور ذويهم في هونغ كونغ (الأوروبية)
تنطيف المقابر تقليد يحافظ عليه جميع الزوار في هذا اليوم باعتباره اليوم التقليدي لكنس المقابر (الأوروبية)
زهور وقرابين على أحد قبور "مقبرة بابوشان الشعبية" في العاصمة الصينية بكين (الأوروبية)
خلال زيارة القبور، الزوار يحملون بعض الأشياء التي أحبها ذووهم الأموات (الأوروبية)
منظر عام لجانب من مقابر هونغ كونغ (الأوروبية)
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فواكه وزهو ومياه على مقابر الراحلين في يوم عيد الأشباح في الصين (الأوروبية)
أقامت مكاتب البيئية الصينية المحلية محارق بالقرب من المقابر للتخلص من النفايات في يوم كنس تلك المقابر، وراعت في تلك المحارق أن تكون مزودة بنظام تنقية الهواء لمنع الرماد من التطاير بعيدا وتلويث الهواء. وهذا مما يجعل الأمر مناسبا وآمنا للمواطنين لحرق النقود الورقية، ضمن القرابين التي يقدمونها لأسلافهم في تلك المناسبة (الأوروبية)
صغار وكبار يحرصون على المشاركة في كنس وتنظيف مقابر أسلافهم (الأوروبية)
امرأة صينية تضع الزهور على قبر أحد أقاربها الراحلين في مقبرة بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي (غيتي)
عيد الأشباح، أو يوم كنس القبور، يتزامن مع استقبال فصل الربيع في الصين (الأوروبية)
شابات يرتدين أزياء صينية تقليدية في احتفالات مهرجان تشينغ مينغ في ووهان (غيتي)
جانب من طقوس العرقية الصينية في ماليزيا، إحياء لهذه المناسبة في مقبرة بمدينة كوالالمبور (رويترز)
رجل من العرقية الصينية في ماليزيا يحمل أعواد البخور ويقدم القرابين للمتوفين بمقبرة صينية في كوالالمبور (رويترز)
صور شخصية للراحلين معلقة على قبورهم في مقبرة صينية في ماليزيا (رويترز)