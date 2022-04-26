90 عاما على تأسيس جيش كوريا الشمالية

أقامت كوريا الشمالية عرضا عسكريا في بيونغ يانغ مساء أمس الاثنين للاحتفال بالذكرى السنوية الـ90 لتأسيس "الجيش الثوري الشعبي الكوري"، وبدا العرض حدثا منسقا بعناية لإظهار القوة العسكرية لكوريا الشمالية، إذ تضمن عرضا لأحدث أسلحتها الإستراتيجية مثل الصاروخ "هواسونغ-17" (Hwasong-17) الباليستي عابر للقارات، والصاروخ "هواسونغ-8" (Hwasong-8) الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، والسلاح الموجه الذي يمكنه حمل رأس نووي تكتيكي.

ويمثل العرض العسكري أول مسيرة عسكرية لكوريا الشمالية للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري تحت قيادة كيم جونغ أون، الذي تولى السلطة منذ حوالي عقد من الزمان. وعادة ما تقيم كوريا الشمالية تلك المسيرات العسكرية الضخمة في الذكرى السنوية لمولد المؤسس الوطني كيم إيل سونغ يوم 15 أبريل/نيسان 1912، أو الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الحاكم في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، أو الذكرى السنوية لتأسيس الدولة في التاسع من سبتمبر/أيلول من كل عام.