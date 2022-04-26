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90 عاما على تأسيس جيش كوريا الشمالية

26/4/2022-|آخر تحديث: 26/4/202210:36 PM (مكة المكرمة)

أقامت كوريا الشمالية عرضا عسكريا في بيونغ يانغ مساء أمس الاثنين للاحتفال بالذكرى السنوية الـ90 لتأسيس "الجيش الثوري الشعبي الكوري"، وبدا العرض حدثا منسقا بعناية لإظهار القوة العسكرية لكوريا الشمالية، إذ تضمن عرضا لأحدث أسلحتها الإستراتيجية مثل الصاروخ "هواسونغ-17" (Hwasong-17) الباليستي عابر للقارات، والصاروخ "هواسونغ-8" (Hwasong-8) الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، والسلاح الموجه الذي يمكنه حمل رأس نووي تكتيكي.

ويمثل العرض العسكري أول مسيرة عسكرية لكوريا الشمالية للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري تحت قيادة كيم جونغ أون، الذي تولى السلطة منذ حوالي عقد من الزمان. وعادة ما تقيم كوريا الشمالية تلك المسيرات العسكرية الضخمة في الذكرى السنوية لمولد المؤسس الوطني كيم إيل سونغ يوم 15 أبريل/نيسان 1912، أو الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الحاكم في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، أو الذكرى السنوية لتأسيس الدولة في التاسع من سبتمبر/أيلول من كل عام.

منظر عام لساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ والتي أقيم فيها العرض العسكري (الفرنسية)
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شاحنة عسكرية تحمل صاروخ "بوك سونغ 5" خلال العرض (الأوروبية)
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مرتديا حلة عسكرية بيضاء وسط جمع من قيادات جيش بلاده حيث يسلم نياشين وقلادات عسكرية تكريما لعدد منهم (رويترز)
العرض العسكري امتد حتى ليلة أمس الاثنين (رويترز)
العرض العسكري يأتي بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس "الجيش الثوري الشعبي" لكوريا الشمالية (رويترز)
علم كوريا الشمالية مرفوعا في ساحة العرض (الأوروبية)
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صاروخ "كيه إن-18" (KN-18) خلال العرض العسكري للجيش الكوري الشمالي (الأوروبية)
آليات عسكرية تشارك في العرض (الأوروبية)
يرى مسؤولون ومحللون أميركيون وكوريون جنوبيون أن بيونغ يانغ قد تعاود قريبا تجاربها على الأسلحة النووية والتي توقفت عام 2017 (الأوروبية)
القدرات الصاروخية الباليستية لكوريا الشمالية تقلق الجوار وأميركا (رويترز)
وحدات مختلفة من الجيش الكوري الشمالي شاركت في العرض (رويترز)
تأسس "الجيش الثوري الشعبي" الكوري، بوصفها قوات حرب عصابات لمناهضة اليابان، على يد المؤسس كيم إيل سونغ في عام 1932 (الفرنسية)
صور العرض العسكري وزعتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، وأفادت بأن العرض بدأ في ميدان كيم إيل سونغ حوالي الساعة التاسعة مساء أمس الاثنين (رويترز)
إطلاق الألعاب النارية صاحب العرض العسكري الليلي (رويترز)
رقصات تقليدية في ذكرى تأسيس جيش كوريا الشمالية في ميدان قوس النصر في العاصمة بيونغ يانغ (الفرنسية)
كوريون شماليون يقدمون باقات الزهور إلى تماثيل الزعيمين السابقين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش (الفرنسية)
زيارة "قصر الشمس" في بيونغ يانغ أحد الطقوس الأساسية في الاحتفالات الوطنية لكوريا الشمالية (الفرنسية)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يضع وردة على أحد قبور مقبرة "شهداء الثورة" في جبل دايسونغ في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ90 لتأسيس جيش يلاده (رويترز)