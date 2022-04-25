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بالصور|أستراليا

إحياء "يوم أنزاك" في أستراليا ونيوزيلندا

25/4/2022

بمشاركة قدامى المحاربين وأفراد الدفاع وأرامل الحرب احتفلت أستراليا ونيوزيلندا بـ"يوم أنزاك" الذي يعد عطلة وطنية في البلدين، فقد شهد مثل هذا اليوم من عام 1915 نزول فيلق من الجيشين الأسترالي والنيوزيلندي (أنزاك) في شبه جزيرة غاليبولي بالجزء الأوروبي من تركيا خلال الحرب العالمية الأولى، لفتح الطريق للقوات البحرية للحلفاء في البحر الأسود.

وكان الهدف هو الاستيلاء على إسطنبول عاصمة الإمبراطورية العثمانية التي كانت حليفة لألمانيا خلال الحرب، لكن تلك الحملة التي استمرت 8 أشهر باءت بالفشل.

وفي نهاية عام 1915 تم إخلاء قوات الحلفاء الذين شملت خسائرهم مقتل 21 ألفا و255 من المملكة المتحدة، منهم حوالي 4 آلاف جندي أيرلندي، و10 آلاف جندي من فرنسا، و8709 من أستراليا، و2721 من نيوزيلندا، و1358 من الهند البريطانية.

وأثرت أخبار الوصول إلى غاليبولي تأثيرا عميقا على الأستراليين والنيوزيلنديين، وأصبح 25 أبريل/نيسان اليوم الذي تذكر فيه تضحية أولئك الذين ماتوا في الحرب.

حشود تشارك في "خدمة الفجر" في سيدني بأستراليا وهذه الخدمة تطلق على هبوط فيلق "أنزاك" في جزيرة غاليبولي قبل أكثر من 100 عام (غيتي)
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قدامى المحاربين يشاركون في المناسبة (الأناضول)
مسيرة لمجموعة من أفراد قوات الدفاع الأسترالية بمدينة بريسبان أقدم مدينة في أستراليا (الأوروبية)
المسيرات تتواصل على مدار اليوم في إطار إحياء ذكرى "يوم أنزاك" بأستراليا (غيتي)
أحد المحاربين القدامى يسير مستندا إلى عصاه خلال الاحتفالات بـ"يوم أنزاك" في بريسبان (الأوروبية)
جانب من المسيرات التي شهدتها مدينة ملبورن الأسترالية (غيتي)
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رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تضع إكليلا من الزهور على نصب جبل ألبرت التذكاري للحرب في إطار الاحتفال بـ"يوم أنزاك" (غيتي)
ذكريات الحرب لا تزال حاضرة لدى من بقي من الجيل الذي عاشها (الفرنسية)
المحارب المخضرم ألف كاربنتر البالغ من العمر 105 أعوام يشارك في الفعاليات المقامة بالمناسبة الوطنية (الأناضول)
المسيرات العسكرية والفعاليات الاحتفالية تستقطب آلاف المشاهدين في أستراليا (غيتي)
أحد قدامى المحاربين الأستراليين يتباهى بالنياشين التي سبق أن حصل عليها خلال خدمته (رويترز)
وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري بمناسبة "يوم أنزاك" في سيدني (رويترز)
العروض تنوعت والمناسبة واحدة (الأناضول)