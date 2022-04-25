إحياء "يوم أنزاك" في أستراليا ونيوزيلندا

بمشاركة قدامى المحاربين وأفراد الدفاع وأرامل الحرب احتفلت أستراليا ونيوزيلندا بـ"يوم أنزاك" الذي يعد عطلة وطنية في البلدين، فقد شهد مثل هذا اليوم من عام 1915 نزول فيلق من الجيشين الأسترالي والنيوزيلندي (أنزاك) في شبه جزيرة غاليبولي بالجزء الأوروبي من تركيا خلال الحرب العالمية الأولى، لفتح الطريق للقوات البحرية للحلفاء في البحر الأسود.

وكان الهدف هو الاستيلاء على إسطنبول عاصمة الإمبراطورية العثمانية التي كانت حليفة لألمانيا خلال الحرب، لكن تلك الحملة التي استمرت 8 أشهر باءت بالفشل.

وفي نهاية عام 1915 تم إخلاء قوات الحلفاء الذين شملت خسائرهم مقتل 21 ألفا و255 من المملكة المتحدة، منهم حوالي 4 آلاف جندي أيرلندي، و10 آلاف جندي من فرنسا، و8709 من أستراليا، و2721 من نيوزيلندا، و1358 من الهند البريطانية.

وأثرت أخبار الوصول إلى غاليبولي تأثيرا عميقا على الأستراليين والنيوزيلنديين، وأصبح 25 أبريل/نيسان اليوم الذي تذكر فيه تضحية أولئك الذين ماتوا في الحرب.