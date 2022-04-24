بالصور

بالصور|حرب روسيا وأوكرانيا

شهران من الحرب الروسية على أوكرانيا

24/4/2022

يوافق اليوم الأحد مرور شهرين على بداية الحرب الروسية على أوكرانيا دونما حسم، ويبدو أن القوات الروسية قد تخلت عن محاولتها السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف في الوقت الراهن على الأقل. ولكنها تكثف حاليا هجماتها في شرقي وجنوبي أوكرانيا، ليظل المشهد حافلا بالمعارك الطاحنة، ومشاهد الدمار والنزوح واللجوء المتواصلة، في حين تبدو المفاوضات متأرجحة، وأفق الحل بعيدا رغم العقوبات الاقتصادية الكبيرة التي فرضها الغرب على روسيا التي باتت عرضة للمزيد في ظل الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم حرب.

جانب من المباني التي لحق بها الدمار إثر القصف الروسي في بلدة ديرغاتشي بمنطقة خاركيف في أوكرانيا (الأوروبية)
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رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من مبنى تعرض للقصف في غارة عسكرية روسية على مدينة أوديسا (رويترز)
منظر عام يظهر المباني المتضررة بالقصف الروسي لمدينة ماريوبول الساحلية وهي ثاني أهم مدن منطقة دونيتسك بإقليم دونباس (رويترز)
جانب من الذخيرة التي تركها الجيش الأوكراني خلفه في روضة أطفال في ماريوبول، حيث سيطر الجيش الروسي عليها (الأناضول)
فوارغ طلقات في شوارع ماريوبول (الأناضول)
إحدى الآليات العسكرية المدمرة في ماريوبول (الأناضول)
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أكوام من السيارات المدمرة إثر القصف الروسي تم جمعها من أماكن مختلفة في هوستوميل الواقعة في محيط العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)
مبنى طاله القصف الروسي في بوروديانكا بمقاطعة كيييفسكا في أوكرانيا (غيتي)
جنود أوكرانيون يطلقون النيران من قاذفة صواريخ متعددة من موقعهم في مدينة خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا التي تتعرض لغارات روسية متكررة (الأوروبية)
أوكرانيون يتفقدون معدات عسكرية روسية مدمرة على جانب طريق في مدينة دميتريفكا بمقاطعة فراكا في أوكرانيا (غيتي)
منظر لسيارات مدمرة ومحترقة خلال الحرب تراكمت على جانب الطريق في وسط مدينة إربين الأوكرانية (الأناضول)
أفراد الخدمة من القوات الموالية لروسيا، بما في ذلك مقاتلو وحدة القوات الخاصة الشيشانية يقفون أمام مبنى الإدارة المدمر لأعمال الحديد والصلب في آزوفستال في مدينة ماريوبول (رويترز)
ضباط الطب الشرعي يستخرجون جثثا من مقبرة جماعية اكتُشفت في بوتشا، إحدى ضواحي كييف وتقول السلطات الأوكرانية أنه تم اكتشاف أكثر من 400 جثة بعد انسحاب الجيش الروسي من البلدات المحيطة بكييف (الأوروبية)
مدنيون أوكرانيون يدفنون أحد ذويهم الذي قتل في قصف روسي على بوتشا في كييف (الأناضول)
قساوسة يؤدون طقوس عيد الفصح الأرثوذكسي أبريل/نيسان الجاري خارج كنيسة دمرها القصف (غيتي)
أوكرانية تحمل صورة أحد أقربائها القتلى بعد دفنه في محيط كييف (غيتي)
أوكراني نازح يفرغ حمولة سيارته بعد وصوله مع جدته فارتا (81 عامًا) -وأفراد آخرين من عائلته فروا من ماريوبول- نقطة الإخلاء في زاباروجيا، ولا يزال آلاف الأشخاص عالقين في ماريوبول وآخرون يحتجزهم الروس (الأوروبية)
رتل من السيارات يقل لاجئين أوكرانيين عند الحدود البولندية الأوكرانية في ميديكا جنوبي شرقي بولندا (الأوروبية)
لم ينسوا حيواناتهم الأليفة في رحلة اللجوء بحثا عن ملاذ آمن (الأوروبية)