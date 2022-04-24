شهران من الحرب الروسية على أوكرانيا

يوافق اليوم الأحد مرور شهرين على بداية الحرب الروسية على أوكرانيا دونما حسم، ويبدو أن القوات الروسية قد تخلت عن محاولتها السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف في الوقت الراهن على الأقل. ولكنها تكثف حاليا هجماتها في شرقي وجنوبي أوكرانيا، ليظل المشهد حافلا بالمعارك الطاحنة، ومشاهد الدمار والنزوح واللجوء المتواصلة، في حين تبدو المفاوضات متأرجحة، وأفق الحل بعيدا رغم العقوبات الاقتصادية الكبيرة التي فرضها الغرب على روسيا التي باتت عرضة للمزيد في ظل الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم حرب.