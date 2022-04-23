بالصور

بالصور|سوريا

خيمات رمضانية لتخفيف معاناة النازحين بإدلب

23/4/2022

يضمّ شمال غربي سوريا أكثر من مليون نازح من مختلف المناطق السورية، يعيشون ظروفا إنسانية متردية، وقد حلّ عليهم شهر رمضان حزينا نتيجة ضيق الحال وتفشي الفقر، في ظل انتشار البطالة وارتفاع الأسعار، بعد أن هجّرهم نظام الأسد من مدنهم وقراهم وبلداتهم، وحرمهم أعمالهم ومصادر أرزاقهم.

وللتخفيف من كآبة المشهد وقسوة المعاناة، يقيم النازحون في إدلب موائد إفطار رمضانية، يتحلقون حولها مبتهلين بالدعاء لانتهاء معاناتهم التي طالت، كما يقيمون أنشطة ترفيهية لأطفالهم الذين ولدوا من رحم المعاناة.

أحد الإفطارات الرمضانية التي يتحلق حولها النازحون في إدلب (الأناضول)
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النازحون يقصدون الإفطار الجماعي للتخفيف من معاناتهم (الأناضول)
إيثار ومشاركة (الأناضول)
زي تقليدي ومشروبات تقليدية (الأناضول)
الأطفال يتوقون للفرحة (الأناضول)
جيل النزوح (الأناضول)
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جمعتهم المخيمات بعد أن فقدوا منازلهم (الأناضول)
تعبئة المشروبات لتوزيعها مع الوجبات على من غابوا عن الإفطار (الأناضول)
لهو الصغار قبيل الإفطار (الأناضول)
براءة الأطفال في ألعابهم وضحكاتهم (الأناضول)
رسم على وجوه الصغار (الأناضول)
صغيرات على المعاناة (الأناضول)
صورة من أعلى الخيمة الرمضانية في إدلب (الأناضول)
منظر عام للمنطقة التي تقام فيها موائد الإفطار الجماعي للنازحين في إدلب (الأناضول)