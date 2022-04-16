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بالصور|كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تحتفل بمرور 110 أعوام على ميلاد مؤسسها

16/4/2022

شارك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الاحتفالات الرسمية التي نظمتها بلاده أمس الجمعة بمناسبة مرور 110 أعوام على ميلاد مؤسس البلاد كيم إيل سونغ، جده والزعيم المؤسس، وذلك حسب الصور التي بثتها وسائل الإعلام الكورية الرسمية اليوم السبت. وجرت الاحتفالات في غياب عرض عسكري يقام عادة في هذه المناسبة. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن "أرتالا من العمال والفلاحين وغيرهم سارت في الساحة"، ملوحين بلافتات عليها شعارات اشتراكية.

وتعدّ ذكرى مولد الرئيس الراحل كيم إيل سونغ في 15 أبريل/نيسان -الذي يعرف باسم "يوم الشمس" في كوريا الشمالية المسلحة نوويا- إحدى أهم المناسبات في التقويم السياسي لبيونغ يانغ. ولا يزال جثمان الزعيم المؤسس محنّطا وموضوعا في قصر الشمس، وبجواره أيضا جثمان ابنه الزعيم السابق كيم جونغ إيل -والد الزعيم الحالي- المحنط أيضا، ويتعلم الكوريون الشماليون منذ ولادتهم تقديس "الزعيم الأبدي" كيم إيل سونغ وابنه كيم جونغ إيل، ويرتدي جميع البالغين شارات تصور أحدهما أو كليهما.

 

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحضر مسيرة احتفالية ضخمة للمواطنين في الذكرى الـ110 لمولد جده الزعيم المؤسس للبلاد كيم إيل سونغ (الأوروبية)
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جانب من المحتفلين خلال زيارتهم لتمثالي المؤسس كيم إيل سونغ وابنه الزعيم الراحل كيم جونغ إيل في بيونغ يانغ (رويترز)
احتفالات هذا العام أقيمت من دون عرض عسكري كبير خلافا لما جرت عليه العادة (الأوروبية)
صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية تظهر كيم جونغ أون (وسط) والأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية خلال زيارتهم لقصر الشمس وتظهر في الصورة ري سول جو زوجة كيم جونج أون (الأوروبية)
المحتفلون ارتدوا ملابس زاهية الألون طغى عليها اللون الأحمر (الأوروبية)
كيم جونج أون محاطا بكبار القادة العسكريين والسياسيين في الاحتفالات التي جاءت بعد 3 أسابيع من قيام كوريا الشمالية بأكبر تجربة صاروخية لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات (رويترز)
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إطلاق الألعاب النارية في أجواء ساحة كيم إيل سونغ التي تحمل اسم الزعيم المؤسس في بيونغ يانغ (رويترز)
كيم جونغ أون (وسط) يلوح للمتجمعين أمام "قصر الشمس" أثناء حضوره اجتماعا وطنيا وموكبا عاما بمناسبة الذكرى 110 لميلاد جده (الأوروبية)
ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ تكتظ بالمحتفلين (رويترز)