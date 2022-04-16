كوريا الشمالية تحتفل بمرور 110 أعوام على ميلاد مؤسسها

شارك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الاحتفالات الرسمية التي نظمتها بلاده أمس الجمعة بمناسبة مرور 110 أعوام على ميلاد مؤسس البلاد كيم إيل سونغ، جده والزعيم المؤسس، وذلك حسب الصور التي بثتها وسائل الإعلام الكورية الرسمية اليوم السبت. وجرت الاحتفالات في غياب عرض عسكري يقام عادة في هذه المناسبة. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن "أرتالا من العمال والفلاحين وغيرهم سارت في الساحة"، ملوحين بلافتات عليها شعارات اشتراكية.

وتعدّ ذكرى مولد الرئيس الراحل كيم إيل سونغ في 15 أبريل/نيسان -الذي يعرف باسم "يوم الشمس" في كوريا الشمالية المسلحة نوويا- إحدى أهم المناسبات في التقويم السياسي لبيونغ يانغ. ولا يزال جثمان الزعيم المؤسس محنّطا وموضوعا في قصر الشمس، وبجواره أيضا جثمان ابنه الزعيم السابق كيم جونغ إيل -والد الزعيم الحالي- المحنط أيضا، ويتعلم الكوريون الشماليون منذ ولادتهم تقديس "الزعيم الأبدي" كيم إيل سونغ وابنه كيم جونغ إيل، ويرتدي جميع البالغين شارات تصور أحدهما أو كليهما.