بالصور

بالصور|ماليزيا

يوم الطيران الحر لببغاوات كوالالمبور

12/4/2022

تخصص مجموعة من مربي الببغاوات في ماليزيا -تطلق على نفسها اسم "فري فلاي" (الطيران الحر)- يوما لببغاواتهم للطيران والتجول بحرية لفترة قصيرة في حدود ساعة تقريبا، وذلك من حين إلى آخر حتى لا تظل أسيرة أقفاصها أو الحبس في المنزل، لأن طول حبسها يؤدي إلى حدوث مشاكل سلوكية لدى الطائر، مثل نتف الريش والعض والنعيق.

وكل طائر يتم إطلاقه خلال ساعة الطيران الحر هذه مزود بخاتم يحمل اسمه ورقم هاتف مالكه لإعادته إليه إذا فقده، ومع ذلك فإن معظم الطيور مدربة تدريبا جيدا وتعود إلى أصحابها عند استدعائها.

عدد من أعضاء مجموعة "الطيران الحر" تتأهب لإطلاق ببغاواتهم في فقرة حرة بأحد حدائق كوالالمبور (الأوروبية)
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أحد مربي الببغاوات يضع جهاز تعقب على طائره قبل إطلاقه حتى يتمكن من العثور عليه إذا فقده (الأوروبية)
أصحاب الببغاوات يراقبون طيرانها في الساعة الحرة (الأوروبية)
الببغاوات متعددة الألوان ومتفاوتة الأحجام (الأوروبية)
هناك نحو 353 نوعا من الببغاوات تعيش في الغابات، وبين أعالي الأشجار، ويبلغ طول أقصر الببغاوات 10 سنتيمترات، وأكبرها 100 سنتيمتر (الأوروبية)
أحد مالكي الببغاوات يحمل اثنين من طيوره قبل إطلاقهما في فقرة طيران حرة (الأوروبية)
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الببغاوات تحتاج عناية وتدريبا دائمين ويتميز الببغاء بأنه الكائن الوحيد القادر على تقليد صوت الإنسان (الأوروبية)
أدمغة الببغاوات تختلف في بنائها الهيكلي عن أدمغة بقية الطيور؛ فقوة الببغاء في ذاكرته الصوتية التي تجعله قادرا على تخزين الكلام وتقليده خلال وقت قصير بطريقة التصفير، حيث إن القشرة المحيطة بالمراكز الصوتية في مخ الببغاء تلعب دورا في مساعدته على التعلم بسهولة وتقليد الأصوات بمهارة (الأوروبية)
نظرا لأن الببغاوات مصنفة على أنها من أنواع الطيور المهددة بالانقراض، فإن اقتناء معظمها يتطلب ترخيصا من إدارة الحياة البرية الماليزية للحفاظ على الببغاوات بشكل صحيح والتحكم في عدد هذا الطائر بماليزيا (الأوروبية)
ببغاوات مشغولة بأكل الجوز قبل إطلاقها (الأوروبية)
أحد مربي الببغاوات يرشها بالماء لتنشيطها خلال الطيران في الهواء الطلق (الأوروبية)
يجب أن يتعلم الملاك الجدد للببغاوات كيفية العناية بها لأن كل ببغاء يحتاج إلى طريقة مختلفة للعناية به، مثل حجم القفص وطريقة التغذية والخدمة والنظافة والبيئة، والأهم من ذلك الرعاية الدائمة (الأوروبية)
الببغاء كان صديقا دائما للقراصنة وقيلت فيه العديد من الأشعار (الأوروبية)
فسحة من الحبسة المنزلية تستعيد الببغاوات خلالها قدرتها على التحليق الحر في الأجواء المفتوحة (الأوروبية)
الببغاوات مدربة على العودة إلى أصحابها بعد انتهاء فترة الطيران الحر (الأوروبية)