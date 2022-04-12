يوم الطيران الحر لببغاوات كوالالمبور

تخصص مجموعة من مربي الببغاوات في ماليزيا -تطلق على نفسها اسم "فري فلاي" (الطيران الحر)- يوما لببغاواتهم للطيران والتجول بحرية لفترة قصيرة في حدود ساعة تقريبا، وذلك من حين إلى آخر حتى لا تظل أسيرة أقفاصها أو الحبس في المنزل، لأن طول حبسها يؤدي إلى حدوث مشاكل سلوكية لدى الطائر، مثل نتف الريش والعض والنعيق.

وكل طائر يتم إطلاقه خلال ساعة الطيران الحر هذه مزود بخاتم يحمل اسمه ورقم هاتف مالكه لإعادته إليه إذا فقده، ومع ذلك فإن معظم الطيور مدربة تدريبا جيدا وتعود إلى أصحابها عند استدعائها.