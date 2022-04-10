إيران تحتفل باليوم الوطني للتقنية النووية

في الثامن من أبريل/نيسان 2008 احتفلت إيران بالذكرى‎ السنوية الأولى لنجاحها في‎‎ تخصيب‎ اليورانيوم‎ على نطاق‎ صناعي‎ واكتمال‎ دورة الوقود النووي‎ في‎ مجمع‎ نطنز، بعد أن سبق أن صادق "المجلس الأعلى للثورة الثقافية" الإيراني على تسمية المناسبة بـ"اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية" لتحتفل به طهران بصورة رسمية في التاسع من أبريل/نيسان كل عام، وتعلن خلاله عن إنجازاتها من التقنيات النووية وتطبيقاتها في المجالات المختلفة.

وفي احتفالاتها الـ16 بهذه المناسبة هذا العام، أقامت إيران معرضا في "مركز طهران الدولي للمؤتمرات" أمس السبت، يضم جزءا من إنجازاتها التقنية النووية في المجال الطبي والاستخدامات العلاجية بالأدوية الإشعاعية، إلى جانب المنجزات الأخرى في مجال أنظمة التحكم والتصوير في مجالي الصناعة والطاقة النووية، وهي إنجازات حققها العلماء الإيرانيون المتخصصون في هذا المجال.