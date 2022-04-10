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إيران تحتفل باليوم الوطني للتقنية النووية

10/4/2022-|آخر تحديث: 10/4/202211:13 PM (مكة المكرمة)

في الثامن من أبريل/نيسان 2008 احتفلت إيران بالذكرى‎ السنوية الأولى لنجاحها في‎‎ تخصيب‎ اليورانيوم‎ على نطاق‎ صناعي‎ واكتمال‎ دورة الوقود النووي‎ في‎ مجمع‎ نطنز، بعد أن سبق أن صادق "المجلس الأعلى للثورة الثقافية" الإيراني على تسمية المناسبة بـ"اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية" لتحتفل به طهران بصورة رسمية في التاسع من أبريل/نيسان كل عام، وتعلن خلاله عن إنجازاتها من التقنيات النووية وتطبيقاتها في المجالات المختلفة.

وفي احتفالاتها الـ16 بهذه المناسبة هذا العام، أقامت إيران معرضا في "مركز طهران الدولي للمؤتمرات" أمس السبت، يضم جزءا من إنجازاتها التقنية النووية في المجال الطبي والاستخدامات العلاجية بالأدوية الإشعاعية، إلى جانب المنجزات الأخرى في مجال أنظمة التحكم والتصوير في مجالي الصناعة والطاقة النووية، وهي إنجازات حققها العلماء الإيرانيون المتخصصون في هذا المجال.

منتجات نووية خلال اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية في مركز المؤتمرات الدولي في طهران (الأناضول)
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جانب من الأدوية المعروضة (الأوروبة)
بعض الأجهزة تستخدم في مجال التشخيص والعلاج وستدخل مرحلة التجارب السريرية (الأناضول)
أجهزة للتشخيص والعلاج تعتمد التقنية النووية (الأناضول)
اهتمام إعلامي واسع بالتقنيات النووية المعروضة (الأوروبية)
رئيس إيران إبراهيم رئيسي (وسط) ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي (الثاني من اليمين) يشاركان في افتتاح المعرض المقام بمناسبة اليوم الوطني الـ16 للتقنية النووية الإيرانية (الأوروبية)
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لوحات تعريفية بالمعروضات مكتوبة باللغة الفارسية (الأوروبية)
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قال إن المعرض يتضمن اثنين من المنجزات الجديدة في مجال البلازما، إذ ستستخدم إيران ولأول مرة تقنية البلازما الباردة في علاج السرطان، وهي طريقة غير ضارة وفعالة تستخدم لمدة معينة بقرار من الأطباء، وتجاوزت هذه التقنية المرحلة المختبرية وستدخل من الآن فصاعدا مرحلة التجارب السريرية (الأناضول)
الرئيس الإيراني خلال تفقده المعرض: لن نربط أبحاثنا ودراساتنا في المجال النووي السلمي برغبات ووجهات نظر الآخرين (الأوروبية)
عشرات الإعلاميين توافدوا على المعرض لتسجيل وتصوير أدق التفاصيل الخاصة بالمعروضات (الأوروبية)
قانون الموازنة الإيرانية للعام الحالي تضمن تخصيصات مالية للمشاريع العلمية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية لمقاومة الحظر عبر تطوير المنجزات العلمية الوطنية (الأناضول)
إيران ترى أنها أحرزت إنجازات مرموقة في الصناعة‌ النوویة وأنها تمكنت من توطین هذه الصناعة (الأناضول)
أحد الأجهزة التي تضمنها المعرض (الأناضول)
إيران تقول إنها تمكنت من توطين المعرفة التقنية لإنتاج الأدوية الإشعاعية من خلال جهود علمائها النوويين، وإنها الدولة الأولى بالمنطقة والتي أنتجت أكثر من 50 نوعا من الأدوية الإشعاعية لعلاج أنواع مختلفة من السرطان وتصدر منتجاتها إلى دول العالم (الأناضول)