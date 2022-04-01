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بالصور|ألبانيا

طالبان تحتفل برفع علم الإمارة الإسلامية

1/4/2022-|آخر تحديث: 2/4/202204:09 PM (مكة المكرمة)

على قمة هضبة تشرف على العاصمة الأفغانية كابل، رفعت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان علما أبيض ضخما بطول 26 مترا وعرض 40 مترا، كتب عليه بالأسود عبارة "لا إله إلا الله"، وقد رفع على عمود ضخم.

وبعد مرور8 شهور على سيطرتها على السلطة، أقامت طالبان حفلا الخميس الماضي لتتخلى عن العلم السابق ذي الألوان الثلاثة (الأسود والأحمر والأخضر) وتعتمد علمها الأبيض، وحضر الحفل عبد السلام حنفي نائب رئيس الوزراء في حكومة طالبان، ومئات من المسؤولين والمواطنين الأفغان.

مولوي عبد السلام حنفي نائب رئيس الوزراء الأفغاني يتحدث خلال مراسم رفع علم طالبان في كابل (رويترز)
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مقاتل من حركة طالبان يراقب رفع العلم (رويترز)
مسؤولون في طالبان استبقوا رفع العلم بالصلاة في جماعة (رويترز)
حركة طالبان أمرت جميع الوزارات باستبدال العلم الثلاثي الألوان ووضع راية "إمارة أفغانستان الإسلامية"، الاسم الذي تطلقه على نظامها (الأوروبية)
أصبح علم طالبان رمزا للمقاومة قبل أيام من وصولها إلى السلطة بأفغانستان في أغسطس/آب 2021 (الأوروبية)
جانب من مسؤولي حركة طالبان المشاركين في الحفل (رويترز)
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عبد السلام حنفي مخاطبا المشاركين في الاحتفال برفع علم طالبان: رُفع علم الاستقلال والسلام والأخوة ورمز لأحكام النظام الإسلامي، وهذا ليس علم طالبان أو الملالي، إنه علم الأمة جمعاء التي قدّمت تضحيات، وهذا العلم ملك لأفغانستان بأسرها (الأوروبية)
مسؤولون في حكومة طالبان التي لم تعترف بها أي دولة حتى الآن، يهنئون بعضهم بعضا برفع العلم (الأوروبية)
أفغان يوثقون الحدث تصويرا بهواتفهم المحمولة (رويترز)
أحد المحتفلين برفع العلم في كابل (رويترز)
يبلغ طول العلم الأبيض 26 مترا وعرضه 40 مترا (الأوروبية)
لم يخفِ عناصر طالبان وقادتها فرحتهم بالعلم، إذ تهافت عدد منهم على الإمساك به أو حتى لمسه قبل رفعه (الأوروبية)
الاحتفال برفع العلم سبق حلول شهر رمضان وجاء بعد نحو 8 شهور من وصول حركة طالبان إلى السلطة (الأوروبية)
علم طالبان الأبيض الكبير رُفِع على تلة "وزير أكبر خان" في العاصمة كابل والتي تقصدها العائلات للتنزه والاستمتاع بالمنظر البانورامي لكابل (رويترز)
سبق أن أصدرت حركة طالبان يوم 20 مارس/آذار الماضي بيانا قالت فيه: لا يجوز أن يظهر أي مسؤول كبير أو مبتدئ في طالبان مع العلم ذي الألوان الثلاثة (الأوروبية)
حركة طالبان ومؤيدوها يقولون إن ملايين الناس استشهدوا تحت هذه الراية (رويترز)