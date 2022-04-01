طالبان تحتفل برفع علم الإمارة الإسلامية

على قمة هضبة تشرف على العاصمة الأفغانية كابل، رفعت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان علما أبيض ضخما بطول 26 مترا وعرض 40 مترا، كتب عليه بالأسود عبارة "لا إله إلا الله"، وقد رفع على عمود ضخم.

وبعد مرور8 شهور على سيطرتها على السلطة، أقامت طالبان حفلا الخميس الماضي لتتخلى عن العلم السابق ذي الألوان الثلاثة (الأسود والأحمر والأخضر) وتعتمد علمها الأبيض، وحضر الحفل عبد السلام حنفي نائب رئيس الوزراء في حكومة طالبان، ومئات من المسؤولين والمواطنين الأفغان.