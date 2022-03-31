رحلة عبر الزمن.. متحف 1-2-3 بقطر يوثق تاريخ الرياضة في العالم

يعد متحف قطر الأولمبي الرياضي 1-2-3، الذي قام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بافتتاحه مساء اليوم الأربعاء، أحد الأفكار المبدعة وقصة نجاح جديدة للرياضة القطرية خلال العقود الأخيرة.

المتحف المتصل بملعب خليفة الدولي التاريخي، يضم 7 صالات يزخر بالمعارض التفاعلية والمقتنيات الملهمة والأنشطة المبتكرة التي تبث روح المشاركة في نفوس الزوار، فضلا عن النهوض بالقيم البنّاءة للرياضة، واستعراض أصول ثقافة الرياضة وتطورها وأهميتها داخل قطر وخارجها.