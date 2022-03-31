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بالصور|قطر

رحلة عبر الزمن.. متحف 1-2-3 بقطر يوثق تاريخ الرياضة في العالم

المتحف يحتوى لمجسم لشاه عباس ملك الفرس في القرن السابع وهو يمارس رياضة رماية السهم من على الخيل
محمد السيد
30/3/2022-|آخر تحديث: 31/3/202212:20 AM (مكة المكرمة)

يعد متحف قطر الأولمبي الرياضي 1-2-3، الذي قام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بافتتاحه مساء اليوم الأربعاء، أحد الأفكار المبدعة وقصة نجاح جديدة للرياضة القطرية خلال العقود الأخيرة.

المتحف المتصل بملعب خليفة الدولي التاريخي، يضم 7 صالات يزخر بالمعارض التفاعلية والمقتنيات الملهمة والأنشطة المبتكرة التي تبث روح المشاركة في نفوس الزوار، فضلا عن النهوض بالقيم البنّاءة للرياضة، واستعراض أصول ثقافة الرياضة وتطورها وأهميتها داخل قطر وخارجها.

معروضات المتحف تبرز دور الرياضة كواحدة من أهم التطورات الثقافية، وتاريخ الألعاب الأولمبية وقصص أبطال الرياضة حول العالم وفي قطر
معروضات المتحف تبرز دور الرياضة كواحدة من أهم التطورات الثقافية (الجزيرة)
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صالة منطقة الأنشطة تجربة تفعالية بقصص ملهمة لأشخاص اتخذوا قرارا بتبني نمط صحي ونشط
صالة منطقة الأنشطة تجربة تفاعلية بقصص ملهمة لأشخاص اتخذوا قرارا بتبني نمط صحي (الجزيرة)
صالة الأولمبياد تضم 37 شعلة منذ أولمبياد 1936 فصاعدا وتستعرض تاريخ الألعاب وإرثها وقيمها وسبل إبقاء روح الألعاب حية
صالة الأولمبياد تضم 37 شعلة منذ أولمبياد 1936 (الجزيرة)
صالة الأنشطة تحفز التفاعل المستمر للانغماس في بيئة قطر النشطة والمشي عبر مجسم رقمي يعكس المناظر الطبيعية في البلاد
صالة الأنشطة تحفز التفاعل المستمر للانغماس في بيئة قطر النشطة (الجزيرة)
حائط التذكارات يضم تذكارات تم اقتنائها من رياضيين شاركوا في المتحف بداية من أولمبياد 1896 وحتى أولمبياد 2021،
حائط التذكارات يضم مقتنيات لرياضيين شاركوا في المتحف بداية من أولمبياد 1896 (الجزيرة)
بولت وفريمان سيرة من التفوق والإلهام في تاريخ الأولمبياد يزينان صالة الأبطال الرياضيين
بولت وفريمان سيرة من التفوق والإلهام في تاريخ الأولمبياد يزينان صالة الأبطال الرياضيين (الجزيرة)
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المتحف يضم سيارة فورمولا-1 لبطل العالم الألماني مايكل شوماخر أحد ملهمي رياضة السيارات بسيرته الزاخرة بالألقاب
المتحف يضم سيارة فورمولا-1 لبطل العالم الألماني مايكل شوماخر (الجزيرة)
المتحف يحتوى لمجسم لشاه عباس ملك الفرس في القرن السابع وهو يمارس رياضة رماية السهم من على الخيل
المتحف يحتوي مجسما لشاه عباس ملك الفرس وهو يمارس رياضة رماية السهم (الجزيرة)
المتحف يستكشف الألعاب القديمة التي توقفت بسبب الحروب وولادة الألعاب الأولمبية الحديثة بخمس ألعاب
المتحف يستكشف الألعاب القديمة التي توقفت بسبب الحروب وولادة الألعاب الأولمبية الحديثة بـ5 ألعاب (الجزيرة)
أوروبا مهد الحضارات حاضرة في المتحف عبر رياضات سباق العربات وسباقات الخيل في الحضارتين اليونانية والرومانية
أوروبا حاضرة في المتحف عبر رياضات في الحضارتين اليونانية والرومانية (الجزيرة)