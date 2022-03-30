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بالصور|أستراليا

فيضانات تضرب جنوب شرق أستراليا

30/3/2022-|آخر تحديث: 30/3/202204:08 PM (مكة المكرمة)

للمرة الثانية خلال شهر مارس/آذار الحالي، غمرت مياه الفيضانات منطقة الأنهار الشمالية في ولاية نيوساوث ويلز الواقعة جنوبي شرقي أستراليا والتي تعد أقدم ولاياتها وأكثرها اكتظاظا بالسكان، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إجلاء الآلاف من سكان المنطقة، محذرة من فيضانات مفاجئة "مهددة للحياة" على طول الساحل الشمالي للولاية.

وترجح التوقعات وصول منسوب هطول الأمطار إلى 300 ملم في بعض المناطق على مدى 6 ساعات، ونبهت وزارة خدمات الطوارئ في الولاية إلى أن العديد من المباني التي غمرتها المياه مطلع الشهر الجاري في بعض المناطق الأكثر تضررا باتت عرضة لأن تغمرها المياه مجددا، معتبرة أن الوضع الحالي الذي تواجهه "يشكل حقيقة مؤسفة".

ولا تزال عدة بلدات في شمال نيوساوث ويلز وجنوب شرق كوينزلاند تكافح لإزالة أطنان من الأنقاض، وذلك بعد أن تسببت الفيضانات المدمرة في وقت سابق من الشهر الجاري في مقتل 21 شخصا على الأقل، وأتت على مئات المزارع والمنازل والماشية.

مياه الفيضانات تغمر السيارات في مدينة ليسمور التي تتبع ولاية نيوساوث ويلز، أقدم الولايات الأسترالية وأكثرها اكتظاظا بالسكان وتقع جنوبي شرقي أستراليا (غيتي)
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مياه الفيضانات تحاصر المباني في شارع جونسون في بلدة "خليج بايرون" الساحلية الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية من ولاية نيوساوث ويلز (الأوروبية)
المياه الناجمة عن الفيضانات اقتحمت مكاتب ومصالح حكومية في بلدة الخليج الغربي (غيتي)
غزارة الأمطار فرضت حظر تجول إجباريا على السكان وجعلت الشوارع شبه خالية من المارة إلا ما ندر (الأوروبية)
إحدى السيارات التي تضررت بعد أن جرفتها مياه الفيضانات (غيتي)
الأرصاد تتوقع حدوث فيضانات مفاجئة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على ولاية نيوساوث ويلز (رويترز)
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السلطات أمرت بإخلاء البلدات الواقعة في منطقة الأنهار الشمالية في نيوساوث ويلز (غيتي)
يقوم السكان في أجزاء من شمال وجنوب ليسمور والأجزاء المنخفضة في شمال نيوساوث ويلز بالإخلاء من منازلهم، إذ ضربت الفيضانات -التي تهدد حياتهم- المنطقة مرة أخرى (الأوروبية)
الخروج بات مغامرة محفوفة بالمخاطر في مدينة ليسمور (الأوروبية)
حتى المقاعد في المتنزهات لم تسلم من مياه الفيضانات (الأوروبية)
ليست فينيسا تلك المدينة الإيطالية العائمة بل مدينة ليسمور بعد أن غمرت مياه الفيضانات شوارعها (الأوروبية)
مقياس مخصص لتحديد مستوى الفيضان يعود إلى عام 1974 (الأوروبية)
جانب من آثار الدمار التي ألحقتها الفيضانات بالمنازل في ليسمور (الأوروبية)
لعبة طفل وسط حطام المنازل المتضررة (الأوروبية)
منظر عام لأحد الشوارع المغطاة بمياه الفيضانات (الأوروبية)
يخوض تجربة العزف بغيتارته تحت المطر (رويترز)