فيضانات تضرب جنوب شرق أستراليا

للمرة الثانية خلال شهر مارس/آذار الحالي، غمرت مياه الفيضانات منطقة الأنهار الشمالية في ولاية نيوساوث ويلز الواقعة جنوبي شرقي أستراليا والتي تعد أقدم ولاياتها وأكثرها اكتظاظا بالسكان، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إجلاء الآلاف من سكان المنطقة، محذرة من فيضانات مفاجئة "مهددة للحياة" على طول الساحل الشمالي للولاية.

وترجح التوقعات وصول منسوب هطول الأمطار إلى 300 ملم في بعض المناطق على مدى 6 ساعات، ونبهت وزارة خدمات الطوارئ في الولاية إلى أن العديد من المباني التي غمرتها المياه مطلع الشهر الجاري في بعض المناطق الأكثر تضررا باتت عرضة لأن تغمرها المياه مجددا، معتبرة أن الوضع الحالي الذي تواجهه "يشكل حقيقة مؤسفة".

ولا تزال عدة بلدات في شمال نيوساوث ويلز وجنوب شرق كوينزلاند تكافح لإزالة أطنان من الأنقاض، وذلك بعد أن تسببت الفيضانات المدمرة في وقت سابق من الشهر الجاري في مقتل 21 شخصا على الأقل، وأتت على مئات المزارع والمنازل والماشية.