بالصور

بالصور|يابان

حفاوة يابانية بأزهار الكرز

28/3/2022

في مثل هذه الأيام من كل عام يحتفل اليابانيون بمناسبة يطلقون عليها اسم "هانامي" وتعني مشاهدة أزهار الكرز التي تدشّن حلول فصل الربيع، ولأن موسم إزهار تلك النبتة البرية قصير ولا يتعدى 7 أيام يحرص اليابانيون على الاحتفال بتلك المناسبة بأشكال متعددة، لكنها باتت مقيدة نسبيا بسبب شبح جائحة كورونا الذي لا يزال يطلّ برأسه، لكنه لم يمنع تدفق عدد من السياح إلى اليابان في هذا الموسم لمشاركة أهلها حفاوتهم بالمناسبة التي تعود بدايتها إلى القرن الثامن الميلادي، وتمتد جذورها إلى الصين.

 

يابانيات يلتقطن صورة تذكارية مع الأزهار في أول أيام موسم إزهار الكرز في العاصمة اليابانية طوكيو (الأناضول)
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نزهة بالقوارب بجوار أزهار الكرز المزهرة في إحدى حدائق طوكيو (رويترز)
أشجار الكرز في طوكيو تشهد إزهارا كاملا هذه الأيام (الأوروبية)
اليابانيون مولعون بالطبيعة ويحرصون على الاحتفال بمناسبات مختلفة تتعلق بالنبات وغيره من عناصر الطبيعة على مدار العام (الأوروبية)
في اليابان 10 أنواع من أشجار الكرز البري يرجح أنها تعود إلى عصور ما قبل التاريخ عندما بدأ البشر العيش في الأرخبيل الياباني (غيتي)
درجة الحرارة ارتفعت نسبيا في طوكيو هذه الأيام مقارنة بالأيام الماضية وبلغت 19 درجة مئوية فشجع ذلك أحد الآباء على حمل طفله لمشاهدة زهور الكرز التي سرعان ما تتساقط (الأوروبية)
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نظرا لاستمرار انتشار وباء كورونا فإن "هانامي" أو مشاهدة أزهار الكرز مقيدة في المتنزهات الكبرى (غيتي)
لدى اليابانيين تقليد تاريخي قديم في مظاهر الاستمتاع بتفتح أزهار الكرز (غيتي)
تقليد "هانامي" بدأ في اليابان في القرن الثامن الميلادي عندما باتت الحفلات التي يطلقون عليها "كيوكوسوي نو أوتاغي" وسيلة راقية للتسلية حيث كان المشاركون يؤلفون ويقرؤون القصائد أثناء جلوسهم بجانب جدول مائي ويحتسون الشراب في أكواب الساكي قبل أن يتركوها تطفو في الجدول لتنتقل إلى الشخص التالي (الأوروبية)
إزهار أشجار الكرز يستمر مدة أسبوع تقريبا ثم تسقط البتلات وثمة اعتقاد سائد بأن العمر القصير لهذه الأزهار يتحول إلى تقدير طويل الأمد لجمال الطبيعة العابرة للحياة (الأوروبية)
تواريخ إزهار اشجار الكرز تتفاوت من جزيرة إلى أخرى في الأرخبيل الياباني وسيكون آخر إزهار لأشجار الكرز في مايو/أيار المقبل في شرق جزيرة هوكايدو بشمال اليابان التي تحدّها من الشمال روسيا وجزر كوريل المتنازع عليها أو في الأقاليم الشمالية المتنازع عليها بين اليابان وروسيا (رويترز)
زوجان حديثان يدشنان الأيام الأولى لحياتهما الزوجية برحلة مائية وسط أزهار الكرز الكثيفة المحيطة بالممر المائي في إحدى الحدائق اليابانية (الأوروبية)
موسم إزهار الكرز يرتبط عند اليابانيين بحدوث بعض التغييرات خصوصا في الوظائف ويمثل بداية عام العمل الجديد حيث يبدأ العديد من خريجي الجامعات وظائفهم بدوام كامل وينتقل زملاؤهم الأكبر سنا إلى وظائف جديدة (غيتي)
ياباني حمل كلبه لمشاركته في مشاهدة منظر أزهار الكرز الذي يستمر أسبوعا واحدا كل عام (رويترز)