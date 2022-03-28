حفاوة يابانية بأزهار الكرز

في مثل هذه الأيام من كل عام يحتفل اليابانيون بمناسبة يطلقون عليها اسم "هانامي" وتعني مشاهدة أزهار الكرز التي تدشّن حلول فصل الربيع، ولأن موسم إزهار تلك النبتة البرية قصير ولا يتعدى 7 أيام يحرص اليابانيون على الاحتفال بتلك المناسبة بأشكال متعددة، لكنها باتت مقيدة نسبيا بسبب شبح جائحة كورونا الذي لا يزال يطلّ برأسه، لكنه لم يمنع تدفق عدد من السياح إلى اليابان في هذا الموسم لمشاركة أهلها حفاوتهم بالمناسبة التي تعود بدايتها إلى القرن الثامن الميلادي، وتمتد جذورها إلى الصين.