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بالصور|أفغانستان

زراعة الأفيون قرينة المعاناة في أفغانستان

25/3/2022

تظل زراعة الأفيون (الخشخاش) في أفغانستان التي مزقتها الحروب مرتبطة في علاقة طردية مع الأزمات الاقتصادية والمعاناة المعيشية لسكان البلاد، ويقول شهود عيان إن زراعة الخشخاش لإنتاج الأفيون تزايدت في مقاطعة قندهار جنوب البلاد هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية والجفاف.

و يعتقد المراقبون أنه إذا تم الاعتراف بحكومة طالبان، فإنها قد لا تسمح بزراعة تلك النبتة، حيث سبق لطالبان القضاء على زراعتها تماما بشهادة الأمم المتحدة في عام 2001 قبيل أحداث 11سبتمبر/أيلول عام 2001، لكن أعقب ذلك التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والإطاحة بحكومة طالبان التي عادت مرة أخرى لحكم البلاد وتنتظر اعتراف المجتمع الدولي بها.

زراعة الخشخاش تسجل ارتفاعا ملحوظا في قندهار مقارنة بالعام السابق (الأناضول)
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اقترن اسم أفغانستان دوما بزراعة الخشخاش الذي ينتج منه الأفيون والهيروين حيث تزرع فيها أكبر كمية من الخشخاش في العالم (الأناضول)
مزارعون أفغان يتفقدون حقل خشخاش في قندهار (الأناضول)
ري النبتة (الأناضول)
الخشخاش من النباتات الصلبة التي يمكنها أن تزدهر في أي تربة حسنة الصرف (الأناضول)
تحتاج بذور الخشخاش درجة حرارة معتدلة أو باردة قبل أن تنبت بشكل قوي،و يمكن زراعتها في الخريف، أما في المناطق الأكثر برودة فيمكن زراعتها في فصل الربيع (الأناضول)
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زهرة نبات الخشخاش في إحدى مراحل نموها (الأناضول)
في ظل الوجود الأميركي في أفغانستان ارتفع إنتاج الأفيون في أفغانستان بنسبة 87% في عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 9 آلاف طن متري، حسب تقريرموثق صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات والحكومة الأفغانية (الأناضول)
الخشخاش يستخدم بشكل أساسي في إنتاج العقاقير القوية المسكنة للألم فضلا عن أنه يدخل في صناعة مخدر الهيروين القاتل (الأناضول)
القضاء على زراعة الخشخاش في أفغانستان يتطلب اهتماما ومساعدة من المجتمع الدولي لتوفير البديل للعاملين في مجال زراعته يوفر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة بدلا من إهمالهم بسبب أن حركة طالبان هي التي تحكمهم (الأناضول)
في أول مؤتمر صحفي لحركة طالبان من كابل في 17 أغسطس/آب عام 2021 أكد المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أن السلطات الجديدة لن تحول أفغانستان دولة مخدرات (الأناضول)
زراعة الخشخاش تمثل المصدر الأساسي للعيش بالنسبة لسكان عدد من أقاليم أفغانستان (الأناضول)
المزارعون هم الحلقة الأضعف ولا يكسبون إلا الفتات بينما تذهب الملايين إلى جيوب المهربين والوسطاء والمصنعين والتجار (الأناضول)
الفقر المدقع والبطالة يدفعان لزراعة الخشخاش (الأناضول)
زهرة الخشخاش استهوت الفنان الهولندي فان غوخ فرسم لوحة باسمها عام 1887 قبل 3 سنوات من انتحاره (الأناضول)