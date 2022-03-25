زراعة الأفيون قرينة المعاناة في أفغانستان

تظل زراعة الأفيون (الخشخاش) في أفغانستان التي مزقتها الحروب مرتبطة في علاقة طردية مع الأزمات الاقتصادية والمعاناة المعيشية لسكان البلاد، ويقول شهود عيان إن زراعة الخشخاش لإنتاج الأفيون تزايدت في مقاطعة قندهار جنوب البلاد هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية والجفاف.

و يعتقد المراقبون أنه إذا تم الاعتراف بحكومة طالبان، فإنها قد لا تسمح بزراعة تلك النبتة، حيث سبق لطالبان القضاء على زراعتها تماما بشهادة الأمم المتحدة في عام 2001 قبيل أحداث 11سبتمبر/أيلول عام 2001، لكن أعقب ذلك التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والإطاحة بحكومة طالبان التي عادت مرة أخرى لحكم البلاد وتنتظر اعتراف المجتمع الدولي بها.