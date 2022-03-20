التونسيون يهتفون في ذكرى الاستقلال: لا للانقلاب

تظاهر الآلاف في العاصمة التونسية اليوم إحياء للذكرى 66 لاستقلال بلادهم، وطالبوا "بإسقاط الانقلاب" ورددوا هتافات ورفعوا شعارات من بينها "يسقط الانقلاب"، و"حريات حريات، دولة البوليس وفات (انتهت)"، و"القضاء مستقل والعدالة هي الحل" و"عزل الرئيس واجب".

وانطلقت مسيرة شارك فيها آلاف المتظاهرين من منطقة "باب سعدون" بالعاصمة نحو "ساحة باردو" حيث يقع مقر البرلمان، استجابة لدعوة أطلقتها حملة "مواطنون ضد الانقلاب" التي سبق أن قدمت خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022‎.

لكن السلطات الأمنية وضعت في حالة استنفار وانتشرت بكثافة ومنعت مرور السيارات بشارع "20 مارس" المؤدي إلى مقر مجلس نواب الشعب بضاحية باردو حيث مسار المظاهرة، كما فرضت عدم توقف عربات المترو في المحطات الموجودة على طريق المسيرة‎.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية خانقة، بالإضافة إلى صراعات سياسية كبيرة بين الأحزاب المكونة للبرلمان التونسي والرئيس الحالي قيس سعيد، خاصة بعد تجميده البرلمان وفرض سلطته الرئاسية.