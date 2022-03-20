بالصور

بالصور|تركيا

فنانة تركية ترسم بـ"النفايات"

20/3/2022

قبل 10 سنوات قفزت إلى ذهن الفنانة التركية دينيز ساجديك فكرة عمل لوحات فنية من النفايات والأشياء منتهية الصلاحية التي تلقى في القمامة، فشرعت في تنفيذها وأنجزت عددا من الأعمال، والآن أصبحت اسما لافتا بهذا المجال في بلادها حيث توظف الفن لتوعية الناس بأهمية إعادة تدوير النفايات، وتحويل القبح إلى جمال.

وشجعها على المضي قدما في هذا العمل إعلان السلطات التركية مبادرة "صفر نفايات"، التي أسهمت في ارتفاع معدل إعادة التدوير من 13% منذ إطلاقها إلى 22.4% عام 2021، ومن ثم وجدت أعمالها الفنية التي استخدمت فيها النفايات البلاستيكية والورقية والإلكترونية والنسيجية والقابلة لإعادة التدوير طريقها إلى معرض أقيم خصيصا لها في مطار إسطنبول أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما بالمسافرين حيث يسافر من خلاله 36 مليون نسمة سنويا.

ويحذر المعنيون بشؤون البيئة من أن النفايات البلاستيكية تصل إلى كل ركن من أركان المحيطات حول العالم، وتظهر حاليا في الكائنات البحرية من أصغر العوالق أحادية الخلية المجهرية،إلى أكبر الحيتان. ووفقا لوكالة حماية البيئة الأميركية، تعد الولايات المتحدة أكبرمصدر للتلوث بالبلاستيك في العالم حيث أنتجت 25.7 مليون طن من نفايات البلاستيك في عام 2021. وفي تركيا، يبلغ هذا الرقم 5.4 ملايين طن.

الفنانة التركية دينيز ساجديك تعيد تثبيت كابل قطعه أحد الزوار إلى أحد أعمالها الفنية المصنوعة من نفايات الكابلات (الأوروبية)
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دينيز ساجديك تحمل كيسا من نفايات علب المشروبات الغازية خلال زيارتها لمركز جمع النفايات في إسطنبول الذي يمدها بالنفايات التي تبدع بها أعمالا فنية (الأوروبية)
مسافرة في مطار إسطنبول تتوقف حاملة طفلها عند إحدى لوحات الفنانة التركية التي يضمها معرض لبعض أعمالها المصنوعة من النفايات في المطار (الأناضول)
مسافرة تلتقط صورة بالموبايل لأعمال دينيز في معرضها بمطار إسطنبول الذي يشهد سفر 36 مليون مسافر سنويا ويعد من أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا (الأوروبية)
أعمال الفنانة التركية تبدو من بعيد لوحات زيتية (الأوروبية)
دينيز ساجديك مسلقية فوق أكياس النفايات البلاستيكية (الأوروبية)
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... وتعاين النفايات الإلكترونية لاستخدامها في عمل لوحاتها (الأوروبية)
الفنانة التركية دينيز ساجديك تساعد العاملات في فرز النفايات أثناء زيارتها لمركز جمع النفايات بإسطنبول (الأوروبية)
ساجديك (يمين) تفرز النفايات الإلكترونية والكابلات لاستخدامها كمواد لأعمالها الفنية في ورشة عملها في إسطنبول (الأوروبية)
الفنانة التركية تهدف إلى تشجيع الناس في بلادها على إعادة التدوير من خلال معرض فنها المستدام الذي تم إنشاؤه باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير (الأوروبية)
فرز وتقطيع نفايات الملابس والنسيج لاستخدامها في عمل اللوحات الفنية (الأوروبية)
دينيز ساجديك تقطع علبة شامبو لاستخدامها في عمل فني (الأوروبية)
وجوه رسمتها الفنانة التركية بالنفايات المختلفة (الأوروبية)
الفنانة التركية دينيز ساجديك تعمل على لوحة فنية تستخدم فيها مخلفات النسيج في ورشة عملها بإسطنبول (الأوروبية)