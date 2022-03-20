فنانة تركية ترسم بـ"النفايات"

قبل 10 سنوات قفزت إلى ذهن الفنانة التركية دينيز ساجديك فكرة عمل لوحات فنية من النفايات والأشياء منتهية الصلاحية التي تلقى في القمامة، فشرعت في تنفيذها وأنجزت عددا من الأعمال، والآن أصبحت اسما لافتا بهذا المجال في بلادها حيث توظف الفن لتوعية الناس بأهمية إعادة تدوير النفايات، وتحويل القبح إلى جمال.

وشجعها على المضي قدما في هذا العمل إعلان السلطات التركية مبادرة "صفر نفايات"، التي أسهمت في ارتفاع معدل إعادة التدوير من 13% منذ إطلاقها إلى 22.4% عام 2021، ومن ثم وجدت أعمالها الفنية التي استخدمت فيها النفايات البلاستيكية والورقية والإلكترونية والنسيجية والقابلة لإعادة التدوير طريقها إلى معرض أقيم خصيصا لها في مطار إسطنبول أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما بالمسافرين حيث يسافر من خلاله 36 مليون نسمة سنويا.

ويحذر المعنيون بشؤون البيئة من أن النفايات البلاستيكية تصل إلى كل ركن من أركان المحيطات حول العالم، وتظهر حاليا في الكائنات البحرية من أصغر العوالق أحادية الخلية المجهرية،إلى أكبر الحيتان. ووفقا لوكالة حماية البيئة الأميركية، تعد الولايات المتحدة أكبرمصدر للتلوث بالبلاستيك في العالم حيث أنتجت 25.7 مليون طن من نفايات البلاستيك في عام 2021. وفي تركيا، يبلغ هذا الرقم 5.4 ملايين طن.