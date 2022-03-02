المولوتوف "كوكتيل المقاومة" في أوكرانيا

مع بدء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا، ناشد "مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني" المدنيين البدء بتصنيع قنابل المولوتوف، وانتظار الآليات العسكرية الروسية للانقضاض عليها بالسلاح الذي عرفه الأوكرانيون جيدا في 2004 و2014 ضد الدبابات والعربات المصفحة التي حاولت قمع ثورتهم.

ولاقت الدعوة صدى واسعا لدى الأوكرانيين الذين هبوا في عدة مدن لتعبئة قناني زجاجية بالبنزين والزيت لتصبح قنابل مولوتوف، ودخلوا بكثافة إلى مئات المواقع على الإنترنت التي تعرض مجانا صورا ولقطات فيديو لكيفية تصنيع قنابل مولوتوف بصورة سهلة وبسيطة وغير مكلفة.

كما نشر "مجلس الأمن القومي والدفاع" الأوكراني تفصيلا بكيفية صناعة المولوتوف والمكونات المطلوبة، مطلقا عليها اسم "كوكتيل المقاومة"، الأمر الذي دفع شركة "برافدا" الشهيرة لصناعة البيرة في أوكرانيا إلى التوقف عن إنتاج زجاجات البيرة وتحويل نشاط العاملين فيها إلى تعبئة زجاجات المولوتوف.