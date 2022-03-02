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بالصور|حرب روسيا وأوكرانيا

المولوتوف "كوكتيل المقاومة" في أوكرانيا

2/3/2022

مع بدء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا، ناشد "مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني" المدنيين البدء بتصنيع قنابل المولوتوف، وانتظار الآليات العسكرية الروسية للانقضاض عليها بالسلاح الذي عرفه الأوكرانيون جيدا في 2004 و2014 ضد الدبابات والعربات المصفحة التي حاولت قمع ثورتهم.

ولاقت الدعوة صدى واسعا لدى الأوكرانيين الذين هبوا في عدة مدن لتعبئة قناني زجاجية بالبنزين والزيت لتصبح قنابل مولوتوف، ودخلوا بكثافة إلى مئات المواقع على الإنترنت التي تعرض مجانا صورا ولقطات فيديو لكيفية تصنيع قنابل مولوتوف بصورة سهلة وبسيطة وغير مكلفة.

كما نشر "مجلس الأمن القومي والدفاع" الأوكراني تفصيلا بكيفية صناعة المولوتوف والمكونات المطلوبة، مطلقا عليها اسم "كوكتيل المقاومة"، الأمر الذي دفع  شركة "برافدا" الشهيرة لصناعة البيرة في أوكرانيا إلى التوقف عن إنتاج زجاجات البيرة وتحويل نشاط العاملين فيها إلى تعبئة زجاجات المولوتوف.

يحضر الأوكرانيون زجاجات المولوتوف في مدينة دنيبرو، ثالث كبرى مدن أوكرانيا وأجملها والتي يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة (رويترز)
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إضافة حبيبات الفلين إلى البنزين في القارورة الزجاجية تجعلها أكثر قدرة على الاشتعال (رويترز)
جمع من الأوكرانيين يعكف على تحضير المولوتوف في مدينة أوجهورود الواقعة غربي أوكرانيا على الحدود مع سلوفاكيا وقرب الحدود مع المجر (رويترز)
أحد أفراد وحدة الدفاع الإقليمي يحمل أكياسا من الزجاجات لتحويلها إلى زجاجات مولوتوف حارقة في قبو بالعاصمة كييف (غيتي)
صناديق من زجاجات البيرة الفارغة تتحوّل إلى زجاجات حارقة (الأوروبية)
تصنيع قنابل مولوتوف في شارع بمدينة جيتومير التي تبعد 120 كيلومترا غرب العاصمة كييف (رويترز)
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سيدات يشاركن في تجهيز القناني الزجاجية لملئها بالسوائل المتفجرة (الأوروبية)
تحضير قنابل المولوتوف بات أمرا سهلا لكثير من الأوكرانيين (رويترز)
الأيادى الناعمة أصبحت تتقن صناعة القنابل المتفجرة في أوكرانيا (رويترز)
شباب وشيوخ يشاركون بهمة في تجهيز قنابل المولوتوف (الأوروبية)
أوكرانيات يعتبرن مشاركتهن في تجهيز قنابل المولوتوف شرفا لهن للدفاع عن بلدهن (رويترز)
أوكرانيات يهجرن المطابخ وصالونات التجميل إلى أماكن تعبئة زجاجات المولوتوف (الأوروبية)
المولوتوف عبوات حارقة بدائية، تصنع بسكب سائل قابل للاشتعال في زجاجة وسدها بقطعة قماش لتكون بمثابة فتيل، ثم تشعَل وترمى على مركبة الخصم، لتتحطم وتتولى السوائل اللزجة المشتعلة إحراق المركبة (غيتي)
أوكرانيون يجهزون القنابل الحارقة ويتوعدون القوات الروسية بمصير مأساوي (رويترز)
مدنيون يصنعون زجاجات حارقة في ملهى ليلي بالعاصمة كييف وسط الهجمات الروسية (الأناضول)
أوكرانيات يرين أن تجهيز قنابل المولوتوف أسهل من تجهيز الطعام في المنزل (الأوروبية)