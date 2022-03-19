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بالصور|هند

احتفالات هندوسية بمهرجان "هولي"

19/3/2022

خرج آلاف الهندوس إلى الشوارع أمس الجمعة للاحتفال بمهرجان "هولي" -أو "مهرجان الألوان"- في مختلف ولايات الهند بمناسبة اقتراب موسم الربيع، وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات، متحررين من القيود التي فرضت في الأعوام السابقة لمكافحة فيروس كورونا.

ويجري الاحتفال بهذا المهرجان الشعبي الهندوسي في الهند ونيبال وبنغلاديش وسريلانكا وباكستان والبلدان التي بها جالية هندوسية كبيرة، مثل سورينام وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وترينيداد وموريشيوس وفيجي.

من أبرز الطقوس في هذا المهرجان تلطيخ المحتفلين وجوه بعضهم بعضا بالمساحيق الملونة، ورش بعضهم بعضا بالمياه المعطرة، وهذا هو السبب في تسميته بمهرجان الألوان، وكان من المعتاد أن تصنع المساحيق الملونة من مواد طبيعية وبعض الأعشاب الطبية المذكورة في "الأيورفيدا"، وهي منظومة تعاليم الطب التقليدي في الهند، لكن مع مضي الوقت بدأت تُصنع الأصباغ من مواد كيميائية، اكتشف أن بعضها يتكون من مواد ضارة سببت بعض الإصابات للمتراشقين بها.

تلطيخ الوجوه والأجساد بالألوان أحد الطقوس الأساسية في مهرجان "هولي" الهندوسي (الأوروبية)
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صبية يلطخون بعضهم بعضا بالألوان في كلكتا (رويترز)
يرتبط المهرجان ببعض الأساطير الهندوسية التي تحكي عن إحراق "هوليكا" شقيقة ملك الشياطين، ومن هنا جاء اسم "هولي"، في حين يرجع البعض سبب التسمية إلى الإنجليزية والتي تعني "المقدس" (الأوروبية)
يقام مهرجان هولي عادة في مارس/آذار من كل عام وفقا للتقويم الهندوسي القمري، والاحتفال مرتبط بموسم الحصاد وخصوبة الأرض ووداع فصل الشتاء واستقبال فصل الربيع (رويترز)
هندوسي يمرغ جسده بأرضية معبد مغطاة بلون الزعفران المقدس عند الهندوس (الأوروبية)
تجمعت المئات من النساء الأرامل في أحد المعابد احتفالا بمهرجان الألوان (الأوروبية)
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امرأة مغطاة بالأصباغ تهز رأسها لإزالة المسحوق الملون خلال احتفالات هولي (رويترز)
هندوسي يقفز محتفلا بالمهرجان في أحد شوارع مدينة تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو جنوبي الهند (الأوروبية)
دلالات الألوان عند الهندوس: الأحمر والوردي يرمزان إلى الحب، والأصفر يرمز إلى الكركم المعروف بخصائصه العلاجية، والأزرق يمثل "الآلهة الهندوسية" (كريشنا وفيشنو)، والأخضر يرمز إلى البدايات الجديدة (رويترز)
جانب من احتفالات الهندوس في مدينة بنغالور ثالث أكبر مدينة هندية، وهي عاصمة ولاية كارناتاكا التي يقدر عدد سكانها بـ6.1 ملايين نسمة (الأوروبية)
هندوس ملطخون بالألوان يؤدون طقوسا لكريشنا -الذي يعتبرونه أحد آلهتهم الكبرى- داخل معبد أثناء الاحتفال بمهرجان هولي في مومباي (الأوروبية)
هندوس يشاركون في مهرجان هولي داخل معبد في قرية ناندجاون بولاية أوتار براديش شمالي الهند والتي أعلنت يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية بتلك المناسبة (رويترز)
أحد المحتفلين الهندوس في مدينة أحمد آباد، كبرى مدن ولاية كجرات شمالي غربي الهند (رويترز)
أسلوب الاحتفال بالمهرجان قد يختلف حسب المنطقة، إذ يكتفي بعض الهندوس بنثر الورود على بعضهم بعضا في تلك المناسبة (رويترز)
امرأة تتفاعل بوضع مسحوق ملون على وجهها خلال احتفالات هولي في مومباي (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قال إن المهرجان "رمز للمحبة والأخوة وكل ألوان السعادة" (رويترز)
بصمة قدم أحد المحتفلين بالمهرجان على أرضية أحد المعابد الهندوسية المغطاة بالألوان (الأوروبية)