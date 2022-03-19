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بالصور|تركيا

الثلوج تكسو إسطنبول

يتواصل تساقط الثلوج في مدينة إسطنبول التركية بشكل متقطع، وسط كثافة ملحوظة في محيط جسر غالطة. ( Arif Hüdaverdi Yaman - وكالة الأناضول )
يتواصل تساقط الثلوج في مدينة إسطنبول التركية بشكل متقطع، وسط كثافة ملحوظة في محيط جسر غلطة (الأناضول)
19/3/2022

يتواصل سقوط الثلوج على مدينة إسطنبول التركية منذ أمس الجمعة، وسط توقعات باستمرار تساقطها حتى الاثنين المقبل، مما أثر سلبا على الحياة، إذ تم حظر مرور الدراجات النارية والدراجات البخارية والكهربائية، وأصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذيرا باللون البرتقالي لإسطنبول بسبب تساقط هذه الثلوج، كما أعلن حاكم إسطنبول علي يرليكايا عن تدابير جديدة.

ووفقا لآخر التقييمات التي أجرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تكون حالة الجو غائمة وغائمة جزئيا وتوقعت أن يكون هطول الأمطار وتساقط الثلوج كثيفا وغزيرا في أماكن في شرق مرمرة وإسطنبول والمحافظات الساحلية للبحر الأسود وشرق الأناضول وجنوب شرق الأناضول، وحول جوموشانه وبايبورت وأرتفين، مشيرة إلى خطر حدوث انهيار جليدي في المناطق الداخلية وأجزاء عالية من البحر الأسود وفي المناطق المنحدرة ذات الغطاء الثلجي العالي في شرق الأناضول.

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ريتواصل تساقط الثلوج في مدينة إسطنبول التركية بشكل متقطع، وسط كثافة ملحوظة في محيط جسر غالطة. ( Arif Hüdaverdi Yaman - وكالة الأناضول )
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