مهرجان ياباني للمشي على النار

يصعب حصر عدد المهرجانات التي يحتفل بها اليابانيون على مدار العام، وتتنوع عناوينها ومنساباتها المتعلقة بالتاريخ والثقافة المحلية والمعتقدات، إلا أن "مهرجان النار" الذي يسير فيه الرهبان على النيران المشتعلة بأرجل حافية تماما احتفالاً بقدوم الربيع، هو من أغربها.

وشارك العديد من الرهبان البوذيين في هذا المهرجان الذي يطلق عليه باللغة اليابانية اسم "هيواتاري ماتسوري" في جبل "تاكاو" بطوكيو، اعتقادا منهم بأن ذلك يسهم في تطهير العقل والجسد.

وبعد أن تخمد النيران، يسير المشاركون في الاحتفال أيضا فوق الرماد من أجل جلب الحظ والحماية من الشرور وتطهير أنفسهم من الأرواح الشريرة، والدعاء للسلام العالمي وطول العمر والممر الآمن في الحياة والصحة والسلامة.