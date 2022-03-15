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بالصور|يابان

مهرجان ياباني للمشي على النار

15/3/2022

يصعب حصر عدد المهرجانات التي يحتفل بها اليابانيون على مدار العام، وتتنوع عناوينها ومنساباتها المتعلقة بالتاريخ والثقافة المحلية والمعتقدات، إلا أن "مهرجان النار" الذي يسير فيه الرهبان على النيران المشتعلة بأرجل حافية تماما احتفالاً بقدوم الربيع، هو من أغربها.

وشارك العديد من الرهبان البوذيين في هذا المهرجان الذي يطلق عليه باللغة اليابانية اسم "هيواتاري ماتسوري" في جبل "تاكاو" بطوكيو، اعتقادا منهم بأن ذلك يسهم في تطهير العقل والجسد.

وبعد أن تخمد النيران، يسير المشاركون في الاحتفال أيضا فوق الرماد من أجل جلب الحظ والحماية من الشرور وتطهير أنفسهم من الأرواح الشريرة، والدعاء للسلام العالمي وطول العمر والممر الآمن في الحياة والصحة والسلامة.

مهرجان المشي على النار يقام يوم الأحد الثاني من شهر مارس/آذار من كل عام (الأوروبية)
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راهب بوذي يحمل ألواحا خشبية كتب عليها المحتفلون رغباتهم وآمالهم قبل إلقائها في "النار المقدسة" قبل المشي عليها (الأناضول)
مهرجان المشي على النار "هيواتاري ماتسوري" في اليابان يقابله مهرجان آخر يسمى مهرجان "الرش بالمياه"، يقام في وقت من العام، ويعتقد المحتفلون به أن رشهم بالماء يغسلهم من الذنوب ويطهرهم (الأناضول)
رهبان يامابوشي يمشون حفاة الأقدام فوق فحم ساخن وعبر اللهب خلال مهرجان المشي على النار السنوي لمعبد تاكاو سان ياكو إن في هاتشيوجي بضواحي طوكيو (الأوروبية)
إطلاق "السهام المقدسة" من الطقوس التي يقوم بها الرهبان البوذيون خلال المهرجان (الأناضول)
راهب يقرأ قائمة بأسماء الأفراد والأسر التي تبرعت للمهرجان (الأناضول)
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المهرجان يعد من الأمثلة على الزهد الذي يمارسه نوع من الرهبان البوذيين يسمون يامابوشي (الأوروبية)
راهب يامابوشي يشعل النار خلال مهرجان المشي على النار بالقرب من معبد "تاكاو سان ياكو إن" (الأوروبية)
امرأة تمشي حافية القدمين فوق الفحم وعبر اللهب خلال مهرجان المشي على النار (الأوروبية)
الرهبان البوذيون يعتقدون أيضا أن الطقوس التي يمارسونها في المهرجان تساهم في طرد "الأرواح الشريرة" (الأناضول)
راهب يلقي الماء على نار مشتعلة خلال مهرجان المشي على النار السنوي (الأوروبية)
أحد المشاركين في المهرجان يمشي حافي القدمين فوق الجمر الساخن أملا في تحقيق أمنياته (الأناضول)
راهب بوذي مرتديا زيا تقليديا يراقب عبور صبي على جمر النار بعد أن خمدت (الأوروبية)
راهب يامابوشي يلقي الملح على نار مقدسة مشتعلة خلال مهرجان المشي على "النار المقدسة" (الأوروبية)
الرهبان يستخدمون إلى جانب الخشب أشجار السرو اليابانية لإشعال النار (الأناضول)
مواطن ياباني يحمل طفله أثناء عبوره حافي القدمين نيران المهرجان (الأوروبية)