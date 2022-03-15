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بالصور|سوريا

إدلب تتظاهر في الذكرى الـ11 للثورة السورية

15/3/2022

تحت شعار "تجديد العهد" تظاهر آلاف السوريين في إدلب اليوم الثلاثاء بمناسبة حلول الذكرى الـ11 للثورة السورية، مؤكدين "استمرار الثورة حتى النصر" واستكمال مطالبها وفي مقدمتها إسقاط النظام. وكان لافتا في مظاهرة اليوم رفع بعض السوريين المشاركين فيها شعارات مؤيدة لأوكرانيا التي تتعرض لعملية عسكرية تشنها عليها روسيا والتي تعد حليفا رئيسيا للنظام السوري في قمعه للمعارضة.

وفي تقرير لها بهذه المناسبة، أمس الاثنين، قال فريق "منسقو استجابة سوريا" إن عدد السوريين النازحين بلغ 6.9 ملايين نسمة، فيما بلغ عدد اللاجئين 6.6 ملايين سوري لجؤوا إلى دول عديدة، سواء إلى دول الجوار أو الدول الأوروبية، أما عدد النازحين في المخيمات والملاجئ فبلغ 1.9 مليون، وعدد الأطفال المنقطعين عن التعليم بلغ 2.65 مليون طفل.

وأشار الفريق إلى أن خسائر الاقتصاد السوري تجاوزت 650 مليار دولار منذ الثورة، كما أن أسعار المواد الأساسية ارتفعت أكثر من 140 مرة، وتضاعفت خسائر العملة المحلية أكثر من 98 مرة منذ بداية 2011، كما أن أكثر من 78% من المستشفيات والعيادات مدمرة أو خارج الخدمة، بالإضافة إلى دمار أكثر من 42% من المدارس.

وذكر التقرير أن نسبة السوريين المعرضين لخطر الفقر تبلغ 91%، وعدد السوريين الذين وصلوا إلى مرحلة المجاعة بلغ 3.3 ملايين، وتسببت العمليات العسكرية بإصابة أكثر من 1.8 مليون مدني، وخلف أكثر من 232 ألفا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

حشود المتظاهرين ترفع لافتات وأعلام المعارضة خلال مظاهرة احتجاجية بمناسبة الذكرى الـ11 لبدء الثورة السورية (رويترز)
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أب يحمل ابنه الذي حمل بدوره علم المعارضة خلال المظاهرة (رويترز)
النظام السوري وحلفاؤه إيران وروسيا والمليشيات، لا يزالون يستهدفون آخر معاقل الثورة في الشمال السوري، خصوصا في منطقة "خفض التصعيد الرابعة" التي تضم إدلب وما حولها (رويترز)
متظاهرون يحملون لوحة رسموا عليها أخطبوطا له رأس ذئب كتبوا عليها "القاتل نفسه" وتحتها كلمة أوكرانيا ملونة بالأزرق والأصفر (رويترز)
جانب من الأعلام واللافتات التي حملها المتظاهرون (رويترز)
منظر عام لحشود المتظاهرين في إدلب (رويترز)
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لافتات حملها أبناء المناطق والقرى التابعة لمحافظة إدلب خلال المظاهرات (رويترز)
طفل سوري رسم علم أوكرانيا على خده وكتب اسمها على جبينه في إشارة رمزية لتصدي أوكرانيا للحرب الروسية عليها (رويترز)
رغم المحن والمعاناة المروعة التي عاشها السوريون منذ انطلاق الثورة فإن المتظاهرين هتفوا اليوم وكأنهم في الأيام الأولى للتظاهرات التي انطلقت قبل 11 عاما (رويترز)
المتظاهرون يذكرون بعشرات آلاف المدنيين المفقودين والمختفين قسرا، والقتلى الذين ذهبوا ضحية عدوان النظام وحلفائه (رويترز)
متظاهرون يعتلون أعمدة في أحد شوارع إدلب حاملين علم المعارضة (رويترز)
إدلب يقطنها نحو 4 ملايين شخص، نصفهم تقريبا نزحوا من مناطق سورية أخرى ويقطنون في مئات المخيمات المنتشرة على طول الحدود (رويترز)
سيدة سورية تحمل بالونات احتفالية بالذكرى الـ11 للثورة السورية أمام نصب أقيم بتلك المناسبة في إدلب كتب عليه: ثورة حتى النصر (الأناضول)
فتيات سوريات شاركن في تلوين النصب الذي أقيم في ذكرى الثورة (الأناضول)
السوريون دفعوا ضريبة غالية لثورتهم واحتشدوا في مظاهرة "تجديد العهد"، للتأكيد على مطلب إسقاط النظام، ومحاسبة المجرمين، واستكمال مطالب الثورة (رويترز)