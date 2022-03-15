إدلب تتظاهر في الذكرى الـ11 للثورة السورية

تحت شعار "تجديد العهد" تظاهر آلاف السوريين في إدلب اليوم الثلاثاء بمناسبة حلول الذكرى الـ11 للثورة السورية، مؤكدين "استمرار الثورة حتى النصر" واستكمال مطالبها وفي مقدمتها إسقاط النظام. وكان لافتا في مظاهرة اليوم رفع بعض السوريين المشاركين فيها شعارات مؤيدة لأوكرانيا التي تتعرض لعملية عسكرية تشنها عليها روسيا والتي تعد حليفا رئيسيا للنظام السوري في قمعه للمعارضة.

وفي تقرير لها بهذه المناسبة، أمس الاثنين، قال فريق "منسقو استجابة سوريا" إن عدد السوريين النازحين بلغ 6.9 ملايين نسمة، فيما بلغ عدد اللاجئين 6.6 ملايين سوري لجؤوا إلى دول عديدة، سواء إلى دول الجوار أو الدول الأوروبية، أما عدد النازحين في المخيمات والملاجئ فبلغ 1.9 مليون، وعدد الأطفال المنقطعين عن التعليم بلغ 2.65 مليون طفل.

وأشار الفريق إلى أن خسائر الاقتصاد السوري تجاوزت 650 مليار دولار منذ الثورة، كما أن أسعار المواد الأساسية ارتفعت أكثر من 140 مرة، وتضاعفت خسائر العملة المحلية أكثر من 98 مرة منذ بداية 2011، كما أن أكثر من 78% من المستشفيات والعيادات مدمرة أو خارج الخدمة، بالإضافة إلى دمار أكثر من 42% من المدارس.

وذكر التقرير أن نسبة السوريين المعرضين لخطر الفقر تبلغ 91%، وعدد السوريين الذين وصلوا إلى مرحلة المجاعة بلغ 3.3 ملايين، وتسببت العمليات العسكرية بإصابة أكثر من 1.8 مليون مدني، وخلف أكثر من 232 ألفا من ذوي الاحتياجات الخاصة.