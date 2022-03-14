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بالصور|يمن

نازحو اليمن.. المعاناة تزداد مع حرب أوكرانيا

14/3/2022-|آخر تحديث: 14/3/202203:56 PM (مكة المكرمة)

أفرز الصراع الذي طال أمده في اليمن أزمات متعددة أثرت على كافة جوانب حياة اليمنيين المغلوبين على أمرهم، وأدت إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، وانتشار الفقر والجوع والانهيار الاقتصادي، مما دفع اليمنيين إلى حافة الهاوية، ودفع بالمزيد إلى النزوح من منازلهم هربا من آلات الحرب التي توزع الموت، وتجاوز عددهم 4 ملايين نازح، يحتاجون من يمد لهم يد العون.

وتتفاقم تلك المعاناة مع الحرب التي أعلنتها روسيا على أوكرانيا، والتي تسببت في انصراف اهتمام مؤسسات العون والإغاثة الدولية والغربية تركيزها في المقام الأول على النازحين واللاجئين الأوكرانيين، إلى جانب تسببها في زيادة أسعار الحبوب والمواد الغذائية في اليمن الذي أنهكته الحرب، خصوصا وأنه يعتمد على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.

أطفال النزوح ولدوا وعاشوا في زمن الحرب (الأوربية)
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طبقا لبرنامج الغذاء العالمي أصبح 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة في حاجة ماسة للمساعدة الغذائية بسبب الحرب (الأوروبية)
يحتاج اثنان من كل 3 يمنيين إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة (الأوروبية)
لا يملك 92% من النازحين أي مصدر دخل على الإطلاق (الأوروبية)
سيدة يمنية نازحة تراقب طائرة ركاب لدى تحليقها في سماء مخيمات النزوح (الأوروبية)
أطفال يخففون من معاناتهم باللعب أمام خيمتة النزوح (الأوروبية)
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الملاجئ المؤقتة في ضواحي صنعاء لم تعد تتسع لمزيد من النازحين (الأوروبية)
بأدوات بدائية ومياه قليلة تغسل تلك السيدة اليمنية النازحة ملابس أسرتها المتواضعة (الأوروبية)
نازحة وحفيدتها خارج خيمة للجوء في ضواحي صنعاء (الأوروبية)
الحرب اليمنية دفعت بـ4.2 ملايين يمني إلى النزوح خلال 7 سنوات (الأوروبية)
يمنية نازحة وطفلها يقفان بجوار مأوى مؤقت في مخيم للنازحين في ضواحي صنعاء (الأوروبية)
مواطن يمني ينقل على حماره كرتونتين من المساعدات المقدمة من منظمة إغاثية عربية في مدينة حجة (الأناضول)
رجاء ودعاء بانتهاء المعاناة وقرب الفرج (الأوروبية)
مزارع يمني يغرس شتلات الطماطم في ضواحي صنعاء (الأوروبية)
هل تمهله آلة الحرب ليأكل مما يزرع (الأوروبية)