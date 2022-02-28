بالصور

بالصور|حرب روسيا وأوكرانيا

لاجئون أوكرانيون يتدفقون على دول الجوار

28/2/2022

دفعت الحرب الروسية على أوكرانيا بآلاف الأوكرانيين للفرار من بلادهم إلى عدد من دول الجوار، خصوصا بولندا والمجر وسلوفاكيا. وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 500 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذا الرقم مبني على "بيانات قدّمتها السلطات الوطنية" لكل دولة استقبلت اللاجئين الأوكرانيين.

وفي وقت يصعب فيه التنبوء بموعد انتهاء هذه الحرب، فإن أعداد اللاجئين الأوكرانيين مرشحة للزيادة يوما بعد آخر، حيث يواصلون تدفقهم على دول الجوار بالسيارات والقطارات المزدحمة وحتى سيرا على الأقدام.

عدد من الأوكرانيين الذين يصلون بقطار إنساني من مدينة لفيف الأوكرانية، يقيمون في مخيم بجوار محطة قطار أولكوز في بولندا (الأوروبية)
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علم أوكرانيا في انتظار اللاجئين القادمين من لفيف لدى وصولهم محطة قطار أولكوز البولندية (الأوروبية)
لاجئون أوكرانيون فارون من الحرب الروسية على بلادهم عند وصولهم محطة قطار نيوغاتي بالعاصمة المجرية بودابست (رويترز)
طفل فرّ مع عائلته من أوكرانيا في معسكر مؤقت للاجئين الأوكرانيين بمدينة برزيميسل في جنوب بولندا (رويترز)
عمال إغاثة بولنديون يقدمون مشروبات ساخنة للاجئين الأوكرانيين لدى وصولهم بعد رحلة فرار شاقة هربا من ويلات الحرب (الأوروبية)
لاجئون أوكرانيون يصطفون في طابور للحصول على تذكرة قطار مجانية إلى العاصمة المجرية بودابست بعد عبور الحدود (غيتي)
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منظر لمدينة الخيام بالقرب من محطة السكة الحديدية في أولكوز ببولندا التي أعدت لاستقبال اللاجئين القادمين من أوكرانيا قبل توزيعهم على عدد من مراكز الإيواء في عدد من المدن البولندية (الأوروبية)
لاجئون أوكرانيون في أحد المراكز المؤقتة للإيواء بالمجر (غيتي)
الشرطة المجرية تقول إن أكثر من 70 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا المجر منذ بدء الحرب الروسية على بلادهم (غيتي)
طفل أوكراني لجأ مع أسرته إلى بولندا يحمل لافتة لدى وصوله محطة قطار وارسو كتب عليها "بولندا أفضل صديق"، معبرا عن امتنان اللاجئين الأوكرانيين لاستقبال بولندا لهم (الأوروبية)
لاجئون أوكرانيون لدى وصولهم معبر ميديكا الحدودي مع بولندا (الأوروبية)
لاجئون ينتظرون أمام محطة القطار بعد عبورهم الحدود في زاهوني سيساب أثناء فرارهم من أوكرانيا (غيتي)
السلطات البولندية تقول إن 280 ألف لاجئ أوكراني دخلوا أراضيها منذ بدء الحرب وتتوقع تدفق المزيد خلال الأيام القادمة (الأوروبية)
تحويل مدرسة في منطقة مجرية حدودية مع أوكرانيا إلى مركز إيواء مؤقت للاجئين الفارين من الحرب (غيتي)
كومة أحذية مغطاة بالثلوج عند الحدود الأوكرانية البولندية تركها أوكرانيون فروا من بلادهم إلى بولندا (رويترز)
شابة أوكرانية لجأت إلى بولندا تعزف على الغيتار في معسكر إيواء مؤقت للتخفيف من معاناتها (رويترز)