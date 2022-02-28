لاجئون أوكرانيون يتدفقون على دول الجوار

دفعت الحرب الروسية على أوكرانيا بآلاف الأوكرانيين للفرار من بلادهم إلى عدد من دول الجوار، خصوصا بولندا والمجر وسلوفاكيا. وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 500 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذا الرقم مبني على "بيانات قدّمتها السلطات الوطنية" لكل دولة استقبلت اللاجئين الأوكرانيين.

وفي وقت يصعب فيه التنبوء بموعد انتهاء هذه الحرب، فإن أعداد اللاجئين الأوكرانيين مرشحة للزيادة يوما بعد آخر، حيث يواصلون تدفقهم على دول الجوار بالسيارات والقطارات المزدحمة وحتى سيرا على الأقدام.