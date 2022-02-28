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بالصور|نيبال

احتجاجات نيبالية رفضا للمعونة الأميركية

28/2/2022

على وقع احتجاجات دامت عدة أيام وتحولت إلى صدامات بين المحتجين والشرطة، وافق البرلمان النيبالي أمس الأحد على قبول منحة أميركية بقيمة نصف مليار دولار، سبق وأثارت غضب عدد من الأحزاب، التي دفعت بالمئات من أنصارها إلى التظاهر أمام مقر البرلمان في العاصمة كتماندو، لكن الاحتجاجات تحولت إلى مواجهات وصدامات بين المحتجين والشرطة التي حاولت قمع المتظاهرين بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، مما أدى إلى إصابة عدد منهم، كما ألقت الشرطة القبض على عدد آخر من المحتجين.

وأحدثت قضية المعونة الأميركية انقساما داخل البرلمان النيبالي بين نواب يقبلون بها، وآخرين يرون أن الشروط المنصوص عليها في اتفاقية المنحة تطغى على قانون البلاد كما تعد تهديدا لسيادتها.

وترى الأحزاب الرافضة للمعونة الأميركية أن المنحة "تشكل جزءا من إستراتيجية ​واشنطن​ في المحيطين الهادي والهندي وتشمل قضايا عسكرية تسهم في جلب جنود أميركيين إلى البلاد".

المحتجون يحرقون مجسما رمزيا للمعونة الأميركية (رويترز)
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الشرطة النيبالية تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المحتجين على المنحة الأميركية (الأناضول)
المظاهرات الاحتجاجية تحولت إلى مواجهات بين المتظاهرين والشرطة (الأوروبية)
أحد المحتجين يلقى الحجارة باتجاه قوات الشرطة التي طوقت المتظاهرين (الأوروبية)
متظاهرة تهتف محذرة من عواقب قبول المعونة الأميركية على سياسة بلادها (الأوروبية)
المحتجون وقوات مكافحة الشغب وجها لوجه (الأناضول)
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الشرطة النيبالية كثفت إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين (رويترز)
محتجون يحملون زميلا لهم أصيب خلال المواجهات مع قوات الشرطة في العاصمة النيبالية كتماندو (رويترز)
قوات الشرطة النيبالية تكثف انتشارها بالقرب من البرلمان في كتماندو حيث احتشد المحتجون (الأوروبية)
متظاهر يحاول كسر حاجز من الأسلاك الشائكة وضعته قوات الشرطة للحيلولة دون توجه المتظاهرين إلى مقر البرلمان في العاصمة النيبالية (الأوروبية)
محتجون يحرقون إطارات السيارات خلال المظاهرات الرافضة للمعونة الأميركية (رويترز)
المظاهرات الاحتجاجية تواصلت عدة أيام، حتى تمكنت الحكومة من توفير الأصوات اللازمة في البرلمان لتمرير قبول المعونة بعد التصويت على ذلك في جلسة أمس الأحد (الأوروبية)
من آثار المواجهات، حجارة ملقاة على الطريق (رويترز)
الشرطة تعتقل أحد المشاركين في المظاهرات (الأناضول)
الشرطة استخدمت الهراوات للسيطرة على المحتجين خلال المواجهات (الأناضول)