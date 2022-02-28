احتجاجات نيبالية رفضا للمعونة الأميركية

على وقع احتجاجات دامت عدة أيام وتحولت إلى صدامات بين المحتجين والشرطة، وافق البرلمان النيبالي أمس الأحد على قبول منحة أميركية بقيمة نصف مليار دولار، سبق وأثارت غضب عدد من الأحزاب، التي دفعت بالمئات من أنصارها إلى التظاهر أمام مقر البرلمان في العاصمة كتماندو، لكن الاحتجاجات تحولت إلى مواجهات وصدامات بين المحتجين والشرطة التي حاولت قمع المتظاهرين بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، مما أدى إلى إصابة عدد منهم، كما ألقت الشرطة القبض على عدد آخر من المحتجين.

وأحدثت قضية المعونة الأميركية انقساما داخل البرلمان النيبالي بين نواب يقبلون بها، وآخرين يرون أن الشروط المنصوص عليها في اتفاقية المنحة تطغى على قانون البلاد كما تعد تهديدا لسيادتها.

وترى الأحزاب الرافضة للمعونة الأميركية أن المنحة "تشكل جزءا من إستراتيجية ​واشنطن​ في المحيطين الهادي والهندي وتشمل قضايا عسكرية تسهم في جلب جنود أميركيين إلى البلاد".