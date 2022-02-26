كييف تحت القصف

في اليوم الثالث من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أعلنت القوات الروسية أنها تهاجم العاصمة كييف من عدة اتجاهات، في حين قالت القوات الأوكرانية إنها صدت هجوما ليليا شنه جنود روس على أحد مواقعها في شارع النصر، الذي يعد أحد الشرايين الرئيسية في كييف، والتي أعلنت بلديتها فرض حظر التجول فيها اعتبارا من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي حتى الثامنة صباح الاثنين، محذرة من أن جميع الموجودين في الشوارع خلال هذه الفترة "سيعدون أعضاء في مجموعات المخربين من الأعداء".