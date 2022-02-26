بالصور
كييف تحت القصف
26/2/2022
في اليوم الثالث من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أعلنت القوات الروسية أنها تهاجم العاصمة كييف من عدة اتجاهات، في حين قالت القوات الأوكرانية إنها صدت هجوما ليليا شنه جنود روس على أحد مواقعها في شارع النصر، الذي يعد أحد الشرايين الرئيسية في كييف، والتي أعلنت بلديتها فرض حظر التجول فيها اعتبارا من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي حتى الثامنة صباح الاثنين، محذرة من أن جميع الموجودين في الشوارع خلال هذه الفترة "سيعدون أعضاء في مجموعات المخربين من الأعداء".
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