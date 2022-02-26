بالصور

بالصور|أوكرانيا

كييف تحت القصف

26/2/2022

في اليوم الثالث من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أعلنت القوات الروسية أنها تهاجم العاصمة كييف من عدة اتجاهات، في حين قالت القوات الأوكرانية إنها صدت هجوما ليليا شنه جنود روس على أحد مواقعها في شارع النصر، الذي يعد أحد الشرايين الرئيسية في كييف، والتي أعلنت بلديتها فرض حظر التجول فيها اعتبارا من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي حتى الثامنة صباح الاثنين، محذرة من أن جميع الموجودين في الشوارع خلال هذه الفترة "سيعدون أعضاء في مجموعات المخربين من الأعداء".

بناية سكنية في كييف بعد استهدافها بصاروخ روسي (رويترز)
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رجل إطفاء أوكراني يحاول السيطرة على النيران التي اندلعت في مبنى سكني تعرض للقصف (الأوروبية)
صافرات الإنذار تصيب سكان كييف بالهلع (رويترز)
عجوز يتفقد نافذة منزله بإحدى ضواحي كييف (رويترز)
جنود أوكرانيون بجانب حطام مركبة دمرها القصف (رويترز)
زجاج سيارة محطم في أحد شوارع كييف (غيتي)
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أحد المباني السكنية المتضررة بالقصف في العاصمة الأوكرانية (الأناضول)
القوات الأوكرانية تتحدث عن قتال في الشوارع حيث حاولت القوات الروسية اختراق دفاعات المدينة (الأناضول)
نوافذ بناية سكنية في كييف بدت مكسورة بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق ضد أوكرانيا (رويترز)
استنفار فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق الناجمة عن القصف الروسي (رويترز)
أفراد الخدمة الأوكرانية يستريحون بعد معركة ليلية (رويترز)
نقل سيدة مصابة إلى سيارة إسعاف بعد القصف الأخير في كييف، وأعلن وزير الصحة الأوكراني اليوم السبت أن 198 مدنيا قتلوا، من بينهم 3 أطفال، وأصيب أكثر من 1000 شخص (رويترز)
أحد أفراد قوات الدفاع الأوكرانية بالقرب من موقع القتال الليلي مع القوات الروسية (رويترز)
رفوف محلات المواد الغذائية بدأت تفرغ في العاصمة كييف مع استمرار الهجوم العسكري الروسي (الأناضول)
طابور من سكان كييف خارج متجر للمواد الغذائية (الأوروبية)
قميص ملطخ بالدماء بجوار مبنى سكني تضرر من القصف الأخير في كييف (رويترز)
مسعفون يختبئون بعد إطلاق صافرات الإنذار بالقرب من مبنى سكني تضرر من القصف الأخير في كييف (رويترز)
نازحون يتدفقون على محطة القطارات المركزية في كييف لمغادرة المدينة خشية تطور الموقف (غيتي)
الآلاف يغادرون العاصمة يوميا إلى مدينة لفيف غربي أوكرانيا (غيتي)
امرأة وابنها ينظران من نافذة قطار إجلاء من العاصمة إلى مدينة لفيف (رويترز)
بلدية كييف تفرض حظر تجول وتعد من يخالفه "مخربا وعدوا " (غيتي)