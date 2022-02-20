بالصور

بالصور|صين

اختتام أولمبياد بكين 2022

20/2/2022

تحت عنوان "عالم واحد.. عائلة واحدة" أقيم مساء اليوم الأحد الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في الملعب الوطني بالعاصمة الصينية بكين التي احتضنت الدورة بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك بعد 17 يوما من المنافسات الرياضية، التي أقيمت وسط جائحة فيروس كورونا وخلافات حول سجل حقوق الإنسان في البلد المضيف.

ومن المقرر أن تقام الدورة المقبلة من الألعاب الشتوية بإيطاليا في عام 2026، على أن توقد الشعلة الأولمبية قبل ذلك خلال افتتاح الألعاب الصيفية بالعاصمة الفرنسية باريس في عام 2024.

ملعب بكين الوطني المعروف أيضا باسم "عش الطائر" احتضن الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية (رويترز)
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أحد العروض الراقصة التي قدمت في الحفل الختامي (رويترز)
جانب من استعراض الرياضيين الذين شاركوا في الدورة خلال الحفل الختامي حاملين أعلام بلادهم (الأوروبية)
برودة الطقس ألقت بظلالها على الحفل الختامي للأولمبياد الذي استغرق فترة زمنية أقصر نسبيا من المعتاد في مثل تلك المناسبات (رويترز)
منظر عام للرياضيين المشاركين في الحفل (الأوروبية)
أطفال صينيون يؤدون عرضا في الحفل حاملين فوانيس مضيئة على شكل نُدْفة ثلج في مشهد مستوحى من الصورة الصينية التقليدية لفصل الشتاء (رويترز)
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جوقة من أطفال الصين يغنون النشيد الأولمبي باللغة اليونانية خلال الحفل بعد أن أمضوا 3 أشهر في تعلمه وحفظه والتدريب على غنائه في تلك المناسبة (غيتي)
الصين تنتهز الحفل الختامي لتستعرض قدراتها على التنظيم والإبهار (غيتي)
منظر عام من داخل ملعب "عش الطائر" الذي يتسع لـ80 ألف مشاهد (غيتي)
حفل الختام بدأ بنفس الطريقة التي انتهى بها حفل الافتتاح بإضاءة الشعلة الأولمبية (رويترز)
منظر عام للألعاب النارية التي أضاءت سماء الملعب الوطني في بكين (رويترز)
على وقع قرع طبول المقاطعة الدبلوماسية ومخاطر تفشي فيروس كورونا اختتمت اليوم الألعاب الشتوية لأولمبياد بكين 2022 (رويترز)
حضور لافت لتكنولوجيا الضوء خلال فقرات الحفل الختامي (الأوروبية)
أعضاء البعثتين الرياضيتين الكندية والفرنسية شقوا طريقهم إلى ملعب بكين الوطني خلال حفل ختام أولمبياد بكين الشتوية (غيتي)
أكثر من 7 آلاف رياضي من الصين دخلوا إلى الملعب الوطني خلال الحفل الختامي لأولمبياد بكين (الأوروبية)
رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد بكين كاي تشي يلقي خطابا خلال حفل الاختتام (غيتي)
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يلوحان للرياضيين بعد إلقائهما كلمتيهما في حفل الاختتام (رويترز)
عرض شعار الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 ميلانو وكورتينا خلال الحفل الختامي حيث ستقام الدورة المقبلة للألعاب الأولمبية في هاتين المدينتين الإيطاليتين بعد 4 سنوات وسلم عمدة بكين تشن جي نينغ العلم الأولمبي إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، الذي سلمه بدوره إلى عمدتي المدينتين الإيطاليتين في الحفل الختامي اليوم (رويترز)