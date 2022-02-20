اختتام أولمبياد بكين 2022

تحت عنوان "عالم واحد.. عائلة واحدة" أقيم مساء اليوم الأحد الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في الملعب الوطني بالعاصمة الصينية بكين التي احتضنت الدورة بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك بعد 17 يوما من المنافسات الرياضية، التي أقيمت وسط جائحة فيروس كورونا وخلافات حول سجل حقوق الإنسان في البلد المضيف.

ومن المقرر أن تقام الدورة المقبلة من الألعاب الشتوية بإيطاليا في عام 2026، على أن توقد الشعلة الأولمبية قبل ذلك خلال افتتاح الألعاب الصيفية بالعاصمة الفرنسية باريس في عام 2024.