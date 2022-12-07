فرحة غامرة بإنجاز المغرب التاريخي في المونديال

حقق المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم انتصارا تاريخيا على نظيره الإسباني مساء الثلاثاء، ليحجز مقعدا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم "فيفا قطر 2022″، لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية خلال المونديال الذي يقام لأول مرة في دولة عربية.

وامتدت الفرحة التي غمرت الجمهور العربي في المدرجات الذي تابع المباراة بشغف في ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة إلى المغرب، ومعها بقية الدول العربية، وحتى الجاليات المغربية في أوروبا، خصوصا إسبانيا التي أقصاها أسود الأطلس من البطولة.