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بالصور|المغرب

فرحة غامرة بإنجاز المغرب التاريخي في المونديال

7/12/2022-|آخر تحديث: 7/12/202210:30 AM (مكة المكرمة)

حقق المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم انتصارا تاريخيا على نظيره الإسباني مساء الثلاثاء، ليحجز مقعدا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم "فيفا قطر 2022″، لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية خلال المونديال الذي يقام لأول مرة في دولة عربية.

وامتدت الفرحة التي غمرت الجمهور العربي في المدرجات الذي تابع المباراة بشغف في ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة إلى المغرب، ومعها بقية الدول العربية، وحتى الجاليات المغربية في أوروبا، خصوصا إسبانيا التي أقصاها أسود الأطلس من البطولة.

اللاعب المغربي جواد اليامق يحتفل حاملا علم بلاده في ملعب المدينة التعليمية بالدوحة بعد انتهاء المباراة (رويترز)
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أعضاء المنتخب المغربي يرفعون مدربهم وليد الركراكي بأيديهم إلى أعلى (رويترز)
حارس مرمي المنتخب المغربي ياسين بونو لم يسمح لضربة ترجيح واحدة بالمرور في شباكه (الأوروبية)
فرحة لاعبي المنتخب المغربي داخل أرض الملعب (رويتز)
اللاعبون يشاركون الجمهور الفرحة (رويترز)
بالطبول ورفع العلمين المغربي والفلسطيني احتفلت الجماهير المغربية بالفوز (الأوروبية)
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منتخب المغرب صنع التاريخ في مونديال قطر
أسود الأطلس حققوا إنجازا تاريخيا للمنتخبات العربية في المونديال (غيتي)
الفرحة بالفوز تغمر الجميع (الأوروبية)
أسود الأطلس نجحوا في إقصاء المنتخب الإسباني -بطل العالم عام 2010- بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للقاء ليتم الاحتكام لضربات الترجيح التي ابتسمت لصالح المغرب بنتيجة 3-0، بفضل تألق الحارس ياسين بونو (رويترز)
مشجع مغربي ينتظر وصول الحافلة التي تقل منتخب بلاده إلى مقر إقامته بفندق ويندهام الدوحة بعد انتهاء المباراة للاحتفال معهم بالفوز (رويترز)
أجواء احتفالية بالفوز في العاصمة المغربية الرباط (الأوروبية)
مشجعو المغرب يحتفلون بالفوز في ميدان فيكتوريا في بريشيا بإيطاليا (الأوروبية)
احتفالات مغاربية في شارع الشانزلزيه بالعاصمة الفرنسية باريس (الأوروبية)
الجالية المغربية في العاصمة الإسبانية مدريد تحتفل بالفوز (رويترز)
جماهير المغرب تجتمع للاحتفال بفوز فريقها على إسبانيا في مدينة بلباو أكبر مدن إقليم الباسك الإسباني (رويترز)
جانب من احتفالات مشجعي المغرب بالفوز في شوارع مدينة لاهاي بهولندا (الأوروبية)
مشجعو المغرب فخورون بلقب منتخبهم "أسود الأطلس" خلال المباراة وبعد الفوز (غيتي)