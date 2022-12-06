دموع مونديالية

كان وقع الهزيمة التي مني بها المنتخبان الياباني والكوري الجنوبي أمام كل من كرواتيا والبرازيل قاسيا على جماهير البلدين سواء كانوا المشجعين الذين احتشدوا في الملعبين اللذين احتضنا المباراتين في قطر، أو المشاهدين الذين التفوا حول الشاشات في عواصم البلدين الآسيويين ومدنهما.

مشهد الدموع المنهمرة من عيون الجماهير واللاعبين عقب انتهاء المباراتين كان بليغا ومؤلما، خصوصا لفريقين كان يعول كل منهما أن يكون رهان آسيا في مونديال قطر 2022، بعد خروج بقية الدول الآسيوية من البطولة قبل دور الـ16.