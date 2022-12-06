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بالصور|آسيا

دموع مونديالية

A Japan fan reacts after their side lost the penalty shoot - Fans show their support ahead of the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Brazil and South Korea
6/12/2022-|آخر تحديث: 6/12/202205:14 PM (مكة المكرمة)

كان وقع الهزيمة التي مني بها المنتخبان الياباني والكوري الجنوبي أمام كل من كرواتيا والبرازيل قاسيا على جماهير البلدين سواء كانوا المشجعين الذين احتشدوا في الملعبين اللذين احتضنا المباراتين في قطر، أو المشاهدين الذين التفوا حول الشاشات في عواصم البلدين الآسيويين ومدنهما.

مشهد الدموع المنهمرة من عيون الجماهير واللاعبين عقب انتهاء المباراتين كان بليغا ومؤلما، خصوصا لفريقين كان يعول كل منهما أن يكون رهان آسيا في مونديال قطر 2022، بعد خروج بقية الدول الآسيوية من البطولة قبل دور الـ16.

رد فعل مشجع ياباني بعد خسارة ركلات الترجيح في مباراة كرة القدم في دور الـ16 لكأس العالم 2022 بين اليابان وكرواتيا على ملعب الجنوب في الوكرة (غيتي)
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وهذه حالة المشجع لدى إحراز المنتخب الياباني الهدف الأول في المباراة (غيتي)
عندما يتحول الأمل في الفوز إلى هزيمة ثقيلة (الأناضول)
مشجعو اليابان كانوا يأملون في حسم المباراة قبل الانتقال إلى الشوطين الإضافيين وضربات الترجيح (الأوروبية)
خيبة أمل (الأناضول)
عندما يبكي الرجال بهذه الحرقة (رويترز)
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اللاعب الياباني هيروكي ساكاي يكفكف دموعه بعد أن خسر فريقه ركلات الترجيح (غيتي)
تداعيات النتيجة على وجه حارس مرمى منتخب اليابان إيجي كاواشيما (رويترز)
بكاء الجماهير في العاصمة اليابانية طوكيو كان أشد حرقة (الأناضول)
نوبة بكاء شديدة انتابت المشجعين في طوكيو بعد تحول أملهم في الصعود إلى الخروج من الدور الـ16 لمونديال قطر 2022 (الأناضول)
الهزيمة الثقيلة لم تمنع مشجعي اليابان من جمع النفايات التي خلفها بعض المشجعين في مدرجات الملعب (غيتي)
مشجعة من كوريا الجنوبية تبكي في صمت بعد انتهاء مباراة كوريا والبرازيل (غيتي)
القلق ينتاب طفلة كورية جنوبية وهي تشاهد هزيمة منتخب بلادها أمام البرازيل في المباراة التي أقيمت على ملعب 974 بالدوحة (رويترز)
وقع الهزيمة باديا على وجوه المشجعين الذين تجمعوا في ساحات لمشاهدة المباراة في سول عاصمة كوريا الجنوبية (الأوروبية)
رغم حالة الإحباط التي أصابت الجماهير، فإن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أشاد بمنتخب بلاده وفريق التدريب، مؤكدا أنهم عملوا بجد وقاموا بعمل رائع (غيتي)
اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ مين يبدو محبطًا بعد المباراة حيث تم إقصاء كوريا الجنوبية من كأس العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية ودعت مونديال قطر على أمل أن تتأهل للبطولة المقبلة بعد 4 سنوات (الأوروبية)