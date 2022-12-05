بالصور

بالصور|قطر

أطفال في مدرجات المونديال

5/12/2022

وجد قطاع كبير من جماهير كرة القدم التي تدفقت على العاصمة القطرية الدوحة من مختلف أنحاء العالم لحضور مونديال قطر 2022 في هذه القمة الكروية العالمية التاريخية مناسبة لمعايشة الحدث الذي لا يتكرر إلا مرة واحدة كل 4 سنوات.

وحرصت جماهير كثيرة على اصطحاب أسرها وأطفالها معها في المدرجات لتشجيع منتخباتها، وتعزيز الذاكرة الكروية بصورة فريدة لديهم، وشاركهم هذا الحرص قطاع كبير من المقيمين والوافدين في قطر.

ومنذ افتتاح البطولة وحتى دور 16 لا يكاد تخلو مباراة من المباريات أو ملعب من الملاعب من مشهد حضور الأطفال من جنسيات مختلفة للمشاركة في تشجيع فرقهم، كما لم تخل منهم أيضا مناطق المشجعين التي وفرتها قطر في مناطق متفرقة.

طفل فرنسي يحمل علم بلاده لقاء منتخب بلاده مع المنتخب البولندي في ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
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طفلة كورية جنوبية في ملعب المدينة التعليمية (رويترز)
اللاعب دانيال جيمس من ويلز يحمل طفله بعد مباراة المجموعة الثانية في كأس العالم في ملعب أحمد بن علي (غيتي)
السعادة تغمر طفلا تونسيا بعد فوز منتخب بلاده على نظيره الفرنسي (رويترز)
طفل إنجليزي يلوح فرحا بفوز منتخب بلاده على منتخب السنغال (رويترز)
وجه من قطر (غيتي)
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أمنيات سعودية ذهبت بها الفرص الضائعة (غيتي)
طفلة برازيلية تحلم بالبطولة (غيتي)
طفل أرجنتيني في منطقة المشجعين بحديقة البدع (رويترز)
طفلة مكسيكية حرصت على التبكير بالحضور في ملعب لوسيل (الأناضول)
طفل سويسري في ملعب 974 (الأناضول)
طفل سنغالي يرفع علم بلاده في ملعب خليفة الدولي بالدوحة (رويترز)
طفل أميركي حاملا علم بلاده، ومحمولا على يد والده خلال لقاء المنتخبين الإنجليزي والأميركي في ملعب البيت بالخور (غيتي)
فتاة بولندية بصحبة أسرتها في منطقة تدريب منتخب بلادها بالدوحة (غيتي)
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أفضل رحلة مدرسية.. عبارة كتبها طفل إسباني على لافتة رفعها خلال وجوده في ملعب خليفة الدولي (رويترز)