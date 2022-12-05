أطفال في مدرجات المونديال

وجد قطاع كبير من جماهير كرة القدم التي تدفقت على العاصمة القطرية الدوحة من مختلف أنحاء العالم لحضور مونديال قطر 2022 في هذه القمة الكروية العالمية التاريخية مناسبة لمعايشة الحدث الذي لا يتكرر إلا مرة واحدة كل 4 سنوات.

وحرصت جماهير كثيرة على اصطحاب أسرها وأطفالها معها في المدرجات لتشجيع منتخباتها، وتعزيز الذاكرة الكروية بصورة فريدة لديهم، وشاركهم هذا الحرص قطاع كبير من المقيمين والوافدين في قطر.

ومنذ افتتاح البطولة وحتى دور 16 لا يكاد تخلو مباراة من المباريات أو ملعب من الملاعب من مشهد حضور الأطفال من جنسيات مختلفة للمشاركة في تشجيع فرقهم، كما لم تخل منهم أيضا مناطق المشجعين التي وفرتها قطر في مناطق متفرقة.