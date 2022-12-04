فرحة أرجنتينية وأستراليا محبطة لخروجها من المونديال

مع بدء المباريات الإقصائية في مونديال قطر 2022 التي انطلقت أمس السبت سجّل منتخب الأرجنتين فوزا صعبا على نظيره الأسترالي 1/2، ليتأهل إلى دور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم، باعثا الأمل لدى جمهوره في الصعود إلى النهائي.

وبقدر فرحة الجمهور الأرجنتيني بصعود منتخب بلاده كان إحباط الجمهور الأسترالي من فريقه الذي خرج من البطولة مهزوما، وانتاب الإحباط الجماهير الأسترالية في ملعب أحمد بن علي في الدوحة، وامتد إلى مدينة سيدني التي احتشد فيها عشرات الآلاف من المشجعين، إلى جانب بقية المدن الأسترالية لمتابعة المباراة.