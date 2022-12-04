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بالصور|الأرجنتين

فرحة أرجنتينية وأستراليا محبطة لخروجها من المونديال

كومبو لصورتين متعلقتين بنتيجة مباراة الأرجنتين واستراليا تظهر الأولى الفرحة الارجنتينية بينما تظهر الثانية الاحباط الاسترالي
4/12/2022-|آخر تحديث: 4/12/202201:59 PM (مكة المكرمة)

مع بدء المباريات الإقصائية في مونديال قطر 2022 التي انطلقت أمس السبت سجّل منتخب الأرجنتين فوزا صعبا على نظيره الأسترالي 1/2، ليتأهل إلى دور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم، باعثا الأمل لدى جمهوره في الصعود إلى النهائي.

وبقدر فرحة الجمهور الأرجنتيني بصعود منتخب بلاده كان إحباط الجمهور الأسترالي من فريقه الذي خرج من البطولة مهزوما، وانتاب الإحباط الجماهير الأسترالية في ملعب أحمد بن علي في الدوحة، وامتد إلى مدينة سيدني التي احتشد فيها عشرات الآلاف من المشجعين، إلى جانب بقية المدن الأسترالية لمتابعة المباراة.

 

شوارع بوينس آيرس اكتظت بالمشجعين (رويترز)
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بالطبول احتشدت الجماهير الأسترالية في مدينة سيدني لتشجيع منتخب بلادها (غيتي)
قميص كابتن الفريق ليونيل ميسي مع قناع بصورته ينتشر وسط الجمهور الأرجنتيني (رويترز)
فرحة الفوز حرمت الجمهور الأرجنتيني النوم الليلة الماضية (رويترز)
مشجع أرجنتيني يحتفل بالفوز مصطحبا كلبه (رويترز)
الجمهور الأرجنتيني يحلم بفوز فريقه بكأس البطولة (رويترز)
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الفرحة تغمر جماهير الأرجنتين في ملعب أحمد بن علي في الدوحة الذي احتضن المباراة (غيتي)
ميسي يلوح للجمهور الأرجنتيني في الملعب (غيتي)
الآلاف من مشجعي المنتخب الأسترالي يحتشدون في دارلينغ هاربور بمدينة سيدني (غيتي)
علامات الإحباط تعلو الوجوه عقب إعلان النتيجة (غيتي)
مشاعل متوهجة في موقع المشاهدة الحية لكأس العالم في سيدني خلال متابعة المباراة (غيتي)
جانب من نتائج حالات السكر بين الذين احتشدوا لمتابعة المباراة في سيدني (غيتي)
رد الفعل على نتيجة المباراة يبدو واضحا على وجه مشجع أسترالي في ملعب أحمد بن علي حيث كان يحمل نسخة من كأس العالم وكنغرا قابلا للنفخ (رويترز)
اللاعب الأسترالي عزيز بهيش يتلقى مواساة من زميل له بعد المباراة حيث تم إقصاء أستراليا من كأس العالم (رويترز)