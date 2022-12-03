بالصور

بالصور|قطر

كأس المونديال حلم الجماهير

3/12/2022

سواء داخل الملاعب أو خارجها، تشترك جماهير المنتخبات المشاركة في بطولة مونديال قطر 2022 في التعبير عن أملها في فوز فرقها بكأس العالم، وتتفنن في طريقة تعبيرها عن هذا الحلم بحمل نماذج لكأس البطولة خلال تشجيعها الفرق المشاركة.

ومنذ انطلاق البطولة وصولا إلى مرحلة دور الثمن، ظل حمل نماذج الكأس قاسما مشتركا بين كافة جماهير المنتخبات من خرج مبكرا من الدورة الأولى ومن صعد للدور الثاني، حيث يظل مشهد نماذج لكأس محمولا بيد رجال ونساء وأطفال مشهدا لافتا ومعبرا عن الحلم الكبير بالفوز.

جماهير برازيلية تعبر عن حلمها بفوز منتخب بلدها (رويترز)
اعلان
أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الحائز على 3 ألقاب مونديالية مع منتخب بلاده، يحمل نموجا لكأس البطولة أملا في الفوز (رويترز)
المنتخب المغربي أمل العرب في البطولة (الأناضول)
الفوز بالكأس حلم الجميع (الأوروبية)
كل يعبر بطريقته (غيتي)
مشجعة من الإكوادور (الأناضول)
اعلان
ابتسامة أمل (الأوربية)
التعبير عن الأمل بالفوز بكأس البطولة جمع مشجعي الفرق التي صعدت والتي خرجت أيضا (غيتي)
نموذج لكأس البطولة بين يدي اثنين من مشجعي كوريا الجنوبية (رويترز)
مشجعون إسبان (رويترز)
طفل مكسيكي يحمل نموذجا لكأس البطولة خارج ملعب الوسيل (رويترز)
أحد مشجعي منتخب إنجلترا (رويترز)
لحظة تمنٍ (رويترز)
عيون الجميع تتطلع إلى الكأس (رويترز)
مشجعون يلتقطون صورا تذكارية مع مجسم ضخم لكأس البطولة أمام ملعب 974 (رويترز)