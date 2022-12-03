كأس المونديال حلم الجماهير

سواء داخل الملاعب أو خارجها، تشترك جماهير المنتخبات المشاركة في بطولة مونديال قطر 2022 في التعبير عن أملها في فوز فرقها بكأس العالم، وتتفنن في طريقة تعبيرها عن هذا الحلم بحمل نماذج لكأس البطولة خلال تشجيعها الفرق المشاركة.

ومنذ انطلاق البطولة وصولا إلى مرحلة دور الثمن، ظل حمل نماذج الكأس قاسما مشتركا بين كافة جماهير المنتخبات من خرج مبكرا من الدورة الأولى ومن صعد للدور الثاني، حيث يظل مشهد نماذج لكأس محمولا بيد رجال ونساء وأطفال مشهدا لافتا ومعبرا عن الحلم الكبير بالفوز.