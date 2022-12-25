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الآلاف يحتفلون بعيد الميلاد في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم

البطريرك بيتسابالا ترأس قداس منتصف الليل في كنيسة المهد بحضور عدد من الشخصيات الرسمية الفلسطينية والمواطنين (أسوشيتد برس)
25/12/2022-|آخر تحديث: 26/12/202212:02 AM (مكة المكرمة)

تدفق آلاف المسيحيين من شتى أنحاء العالم إلى مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة للاحتفال بعيد الميلاد بعد رفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا، والتي ألقت بظلالها على الاحتفالات في العامين الماضيين.

وانطلقت الاحتفالات أمس السبت بوصول موكب الميلاد من بطريركية اللاتين في البلدة القديمة بالقدس إلى ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

ودعا بطريرك اللاتين بييرباتيستا بيتسابالا إلى السلام والمصالحة، قائلا -في تصريحات للصحفيين- بعد عبوره بوابة الجدار الفاصل "شهد هذا العام الكثير من العنف، خاصة في فلسطين"، مضيفا أن "رسالة عيد الميلاد هي رسالة سلام".

واحتشد مئات المواطنين في ساحة كنيسة المهد التي تزينها شجرة الميلاد، وسار المئات من أفراد فرق الكشافة وهم يعزفون ترانيم عيد الميلاد.

سيدات يلتقطن الصور أثناء زيارتهن لكنيسة المهد (أسوشيتد برس)
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شباب فلسطينيون من فرق الكشافة يعزفون ترانيم عيد الميلاد في بيت لحم (أسوشيتد برس)
فرقة من الكشافة الفلسطينية خلال مسيرة عيد الميلاد باتجاه كنيسة المهد (أسوشيتد برس)
Christmas Bethlehem
جانب من احتفالات عيد الميلاد في كنيسة المهد (أسوشيتد برس)
Christmas Bethlehem
خلال الاحتفال بعيد الميلاد في كنيسة المهد (أسوشيتد برس)
Christmas Bethlehem
فعالية خلال احتفالات عيد الميلاد في كنيسة المهد (أسوشيتد برس)
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مصلون يحضرون قداس منتصف الليل في كنيسة المهد (أسوشيتد برس)
جموع من الناس في الساحة المجاورة لكنيسة المهد (أسوشيتد برس)
محتفلون بعيد الميلاد في بيت لحم بالضفة الغربية (أسوشيتد برس)