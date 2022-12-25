الآلاف يحتفلون بعيد الميلاد في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم

تدفق آلاف المسيحيين من شتى أنحاء العالم إلى مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة للاحتفال بعيد الميلاد بعد رفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا، والتي ألقت بظلالها على الاحتفالات في العامين الماضيين.

وانطلقت الاحتفالات أمس السبت بوصول موكب الميلاد من بطريركية اللاتين في البلدة القديمة بالقدس إلى ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

ودعا بطريرك اللاتين بييرباتيستا بيتسابالا إلى السلام والمصالحة، قائلا -في تصريحات للصحفيين- بعد عبوره بوابة الجدار الفاصل "شهد هذا العام الكثير من العنف، خاصة في فلسطين"، مضيفا أن "رسالة عيد الميلاد هي رسالة سلام".

واحتشد مئات المواطنين في ساحة كنيسة المهد التي تزينها شجرة الميلاد، وسار المئات من أفراد فرق الكشافة وهم يعزفون ترانيم عيد الميلاد.