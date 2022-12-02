بطولة مزاين كأس العالم.. توثق حياة الإبل وتعرف جماهير المونديال على التراث الخليجي

على مدار 15 شوطا تنافست 150 مطية في فئات المجاهيم والمغاتير والأصايل ضمن بطولة مزاين كأس العالم التي نظمها نادي قطر لمزاين الإبل على هامش فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وركزت البطولة التي استمرت لمدة 9 أيام على توثيق حياة الإبل وتنشيط السياحة الرياضية، والاعتزاز بالهوية الوطنية، وإبراز مكانة الإبل لدى أبناء شبه الجزيرة العربية، فضلا عن نشر الموروث الرياضي الشعبي عالميا، وتعريف جماهير المونديال به، وذلك بفضل ما تتضمنه من فعاليات مصاحبة أعدت بعناية فائقة لهذا الغرض.

وتهدف البطولة أيضا إلى تعزيز مكانة الإبل العربية على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، ودعم رياضة الآباء والأجداد، وتشجيع الملاك القطريين والخليجيين على الاستمرار في تربيتها، والحفاظ على سلالاتها النادرة، والعناية بعلامات جمالها، وتوفير بيئة مثالية لها، وتطوير إنتاجها.