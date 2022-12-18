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بالصور|قطر

اختتام العرس المونديالي فيفا قطر 2022

18/12/2022

قدمت قطر مساء اليوم الأحد عرضا فريدا لختام عرس مونديال 2022 لا يقل حضاريا وتميزا عن حفل افتتاح البطولة قبل 29 يوما.

وإذا كان حفل افتتاح البطولة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قد استغرق 30 دقيقة، فإن حفل اختتام البطولة الذي سبق انطلاق المباراة النهائية بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي استغرق نصف تلك المدة (15 دقيقة).

وكما كان حفل الافتتاح حافلا بالقيم والمعاني الإنسانية والحضارية كان كذلك اختتام البطولة اليوم، الذي تضمن لوحات مرئية وغنائية وشعرية فريدة.

كما استخدم منظمو الحفل تقنيات بصرية، نشرت من خلالها مجسمات واقعية لدلافين وحيتان في أرجاء الملعب بدت وكأنها تحلق في ملعب لوسيل الذي احتضن حفل الختام والمباراة النهائية.

وشارك عدد من الفنانين العرب في أغاني الافتتاح، أبرزهم الرباعي النسائي: الإماراتية بلقيس، والعراقية رحمة رياض، والمغربيتان منال ونورة فتحي.

وانضم المغني النيجيري دافيدو وآخرون لفريق المغنين في الحفل الختامي، الذي تضمن كذلك عروضا راقصة وكرات لأعلام الدول التي شاركت في المونديال.

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشهد الحفل (الأوروبية)
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المدرجات قبل انطلاق الحفل والمباراة النهائية (رويترز)
أعلام الدول المشاركة في البطولة (رويترز)
الحفل الختامي استغرق 15 دقيقة (غيتي)
منظر عام لإحدى فقرات الحفل الذي احتضنه ملعب لوسيل (غيتي)
الحفل تضمن لوحات مرئية وغنائية وشعرية (رويترز)
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شارك عدد من الفنانين العرب في أغاني الافتتاح (الأناضول)
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يُشيد بالحفل مؤكدا أنه يجسد اجتماع العالم بأسره على مدى 29 يوما من المنافسات، في فعالية تحتفي بالشعر والموسيقى (الأوروبية)
العلمان الفرنسي والأرجنتيني يحلقان في أجواء الملعب خلال الحفل الذي سبق المباراة النهائية (الأناضول)
جانب من العروض التي تضمنها الحفل (الأناضول)
عروض الضوء تبهر الحضور (رويترز)
الأضواء تغطي ملعب لوسيل الذي احتضن الحفل والمباراة النهائية (الأوروبية)
نسخة عملاقة لكأس العالم وسط عرض الألعاب النارية داخل الملعب قبل المباراة (رويترز)
منطقة المشجعين في حديقة البدع تكتظ بالحضور لمتابعة حفل الاختتام والمباراة النهائية (رويترز)
فريق أكروباتي يطير فوق ملعب لوسيل قبل نهائي كأس العالم (الأوروبية)
اختتام القمة الكروية العالمية يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر (الأناضول)