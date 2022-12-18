اختتام العرس المونديالي فيفا قطر 2022

قدمت قطر مساء اليوم الأحد عرضا فريدا لختام عرس مونديال 2022 لا يقل حضاريا وتميزا عن حفل افتتاح البطولة قبل 29 يوما.

وإذا كان حفل افتتاح البطولة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قد استغرق 30 دقيقة، فإن حفل اختتام البطولة الذي سبق انطلاق المباراة النهائية بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي استغرق نصف تلك المدة (15 دقيقة).

وكما كان حفل الافتتاح حافلا بالقيم والمعاني الإنسانية والحضارية كان كذلك اختتام البطولة اليوم، الذي تضمن لوحات مرئية وغنائية وشعرية فريدة.

كما استخدم منظمو الحفل تقنيات بصرية، نشرت من خلالها مجسمات واقعية لدلافين وحيتان في أرجاء الملعب بدت وكأنها تحلق في ملعب لوسيل الذي احتضن حفل الختام والمباراة النهائية.

وشارك عدد من الفنانين العرب في أغاني الافتتاح، أبرزهم الرباعي النسائي: الإماراتية بلقيس، والعراقية رحمة رياض، والمغربيتان منال ونورة فتحي.

وانضم المغني النيجيري دافيدو وآخرون لفريق المغنين في الحفل الختامي، الذي تضمن كذلك عروضا راقصة وكرات لأعلام الدول التي شاركت في المونديال.