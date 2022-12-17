المونديال في عيون الأطفال

لا يقل شغف الصغار بكرة القدم عن الكبار، فاللعبة تسقطب الجميع من مختلف الأعمار، لذلك حرص الكثير من المشجعين في مونديال قطر "فيفا 2022" على اصطحاب أطفالهم في مدرجات الملاعب ليعيشوا معهم تلك اللحظات الكروية التاريخية التي تنطبع بالذاكرة.

وإذا كان مونديال قطر قد سجل رقما قياسيا في عدد الحضور لمباريات نهائيات كأس العالم، فقد كان حضور الأطفال بمدرجات الملاعب لافتا منذ انطلاق النسخة الـ 22 للبطولة، حيث تحقق حلمهم في رؤية أبطالهم على أرضية الملعب، كذلك مؤازرة منتخبات بلادهم.