بالصور

بالصور|قطر

المونديال في عيون الأطفال

17/12/2022

لا يقل شغف الصغار بكرة القدم عن الكبار، فاللعبة تسقطب الجميع من مختلف الأعمار، لذلك حرص الكثير من المشجعين في مونديال قطر "فيفا 2022" على اصطحاب أطفالهم في مدرجات الملاعب ليعيشوا معهم تلك اللحظات الكروية التاريخية التي تنطبع بالذاكرة.

وإذا كان مونديال قطر قد سجل رقما قياسيا في عدد الحضور لمباريات نهائيات كأس العالم، فقد كان حضور الأطفال بمدرجات الملاعب لافتا منذ انطلاق النسخة الـ 22 للبطولة، حيث تحقق حلمهم في رؤية أبطالهم على أرضية الملعب، كذلك مؤازرة منتخبات بلادهم.

وجه من قطر (الأناضول)
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أزياء ورسائل (الأناضول)
انفعالات سنغالية (الأناضول)
نظرة هولندية (الأناضول)
آمال أرجنتينية (الأناضول)
حماسة برازيلية (الأناضول)
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دهشة كورية جنوبية (الأناضول)
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أعلام وألوان (الأوروبية)
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ابتسامة مكسيكية (الأناضول)
علم المغرب على الوجوه وفي القلوب (الأناضول)
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طفل يعتمر تميمة البطولة (الأناضول)