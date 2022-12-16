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بالصور|قطر

قطر تستحدث مسابقة كرة اليد للهجانة

16/12/2022

استثمرت دولة  قطر احتضانها بطولة كأس العالم للتعريف بالهوية والتراث العربي بصفة عامة والخليجي والقطري بصفة خاصة، وبما يحفل به من قيم حضارية وموروث مميز تعتز به.

وواكبت بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 فعالية "الهجن وكأس العالم" التي تجري وسط أجواء تراثية وثقافية في منطقة الشيحانية.

وفي هذا السياق، ولأول مرة في العالم، انطلقت مباريات "كرة اليد من على ظهور الإيل" التي استحدثتها دولة قطر، وجرت المباريات في أجواء مُمتعة  سواء للهجانة على أرضية الملعب أو للحضور والجماهير التي تابعت المنافسات من ساحة الملعب أو من المقصورة الرئيسة بميدان الشيحانية.

دولة قطر استحدثت مسابقة كرة اليد من على ظهور الإبل (الأناضول)
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فعاليات "الهجن وكأس العالم" ينظمها الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن (المهاري) بالتعاون مع اللجنة المنظمة لسباق الهجن وتجري في منطقة الشيحانية (الأناضول)
4 فرق تنافست في المباريات هي الفريق القطري والفريق الأفريقي والفريق الآسيوي وفريق الهواة (الأناضول)
المباراة تعد الأولى من نوعها في العالم (الأوروبية)
غدا السبت تختتم المباراة النهائية بين الفريق القطري وفريق الهواة الذي حقق فوزا كبيرًا على فريق قارة آسيا (الأناضول)
مباراة المركز الثالث والرابع تقام الجمعة وتجمع فريق قارة أفريقيا مع فريق قارة آسيا (الأوروبية)
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هناك يقف حارس المرمى (الأوروبية)
أرضية الملعب الذي تجري عليه المباريات (الأوروبية)
المباريات وفرت تجربة شائقة للهجانة على أرضية الملعب وللحضور والجماهير التي تابعت المنافسات من ساحة الملعب أو من المقصورة الرئيسة بميدان الشيحانية (الأناضول)
الفعاليات جرت وسط أجواء تراثية وثقافية فريدة (الأناضول)
منظر جوي لمضمار سباق الخيل حيث يلعب الناس كرة اليد على الجمال لأول مرة في العالم (الأناضول)
قطر استثمرت احتضانها بطولة كأس العالم للتعريف بالثقافة والتراث العربي والخليجي بصورة جذبت الجميع من مختلف أرجاء العالم (الأناضول)
المربّون يقومون بتدريب جمالهم ضمن إجراء روتيني يومي في مضمار الشيحانية (الأناضول)
العروص والفقرات المقدمة تعبر عن تراث وثقافة الإبل في المنطقة العربية (الأناضول)
استعراض الوقوف على ظهر المطايا (الأناضول)
الأنشطة والفعاليات التي أقيمت شملت عروض المركوبة والعرضة العمانية (الأناضول)