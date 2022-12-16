قطر تستحدث مسابقة كرة اليد للهجانة

استثمرت دولة قطر احتضانها بطولة كأس العالم للتعريف بالهوية والتراث العربي بصفة عامة والخليجي والقطري بصفة خاصة، وبما يحفل به من قيم حضارية وموروث مميز تعتز به.

وواكبت بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 فعالية "الهجن وكأس العالم" التي تجري وسط أجواء تراثية وثقافية في منطقة الشيحانية.

وفي هذا السياق، ولأول مرة في العالم، انطلقت مباريات "كرة اليد من على ظهور الإيل" التي استحدثتها دولة قطر، وجرت المباريات في أجواء مُمتعة سواء للهجانة على أرضية الملعب أو للحضور والجماهير التي تابعت المنافسات من ساحة الملعب أو من المقصورة الرئيسة بميدان الشيحانية.