مونديال الأفيال التايلندي

مع انطلاق مباريات الأدوار النهائية لمونديال قطر فيفا 2022، شهدت مقاطعة أيوثايا في تايلند مباراة كرة قدم أبطالها أفيال رُسمت عليها أعلام المنتخبات الأربعة المشاركة في دور نصف النهائي للمونديال، وهي المغرب والأرجنتين وفرنسا وكرواتيا.

وقال المنظمون للمباراة التي جرت بين الأفيال وطلبة المدارس، واستغرقت 15 دقيقة إنها تهدف إلى الترويج للسياحة المحلية وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة، وأشاروا إلى اعتقاد التايلنديين في أن الأفيال تجلب الحظ لهم، ومن ثم يأملون في جذب المزيد من السياح للقدوم إلى تايلند بعد بطولة كأس العالم التي تحتضنها قطر.

وإلى جانب الأهداف السابقة، تأتي مباراة الأفيال والتلاميذ في إطار حملة توعية مناهضة للمقامرة بالأموال على أسماء الفرق المتوقع لها الفوز، وتسليط الضوء على المراهنة غير القانونية التي تجرى تحت الأرض في مباريات كأس العالم.

ويراهن كثير من الناس في أنحاء تايلند وماليزيا، على المباريات الدولية مثل كأس العالم. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة غير قانونية ويواجه من يُقبض عليهم بشكل عام غرامات قدرها ألف بات (31.17 دولارا). وتكون العقوبة أكثر شدة عندما يتعلق الأمر بالقصّر، حيث يواجه آباؤهم غرامة قدرها 10 آلاف بات (311.72 دولارا) أو السجن لمدة 3 أشهر.

وبغض النظر عن العقوبة، تظل المقامرة على كرة القدم تجارة كبيرة في تايلند. وسبق أن أجرت جامعة غرفة التجارة التايلندية دراسة استقصائية قدّرت قيمة الأموال التي ينفقها التايلنديون في تلك الرهانات على الفائز ببطولة مونديال قطر 2022 بحوالي 1.84 مليار دولار.