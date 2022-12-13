مباراة مونديالية فريدة حكمها إنفانتينو

على هامش مونديال كأس العالم قطر 2022 أقيمت مباراة استعراضية فريدة بين فريقين من أساطير كرة القدم والعمال، احتضنها ملعب الثمامة.

وأدار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو نحو 10 دقائق من زمن المباراة -التي استمرت 60 دقيقة- حَكمًا من وسط الملعب. وخلال الدقائق العشر، أشهر إنفانتينو البطاقة الصفراء مرتين.

وضم فريق أساطير كرة القدم عددًا من أبرز لاعبي الساحرة المستديرة مثل البرازيليَّين كافو وروبرتو كارلوس، والإيطالي أليساندرو ديل بييرو، والإنجليزي جون تيري، والهولندي كلارينس سيدورف، والمصري وائل جمعة.