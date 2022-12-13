بالصور

بالصور|قطر

مباراة مونديالية فريدة حكمها إنفانتينو

13/12/2022

على هامش مونديال كأس العالم قطر 2022 أقيمت مباراة استعراضية فريدة بين فريقين من أساطير كرة القدم والعمال، احتضنها ملعب الثمامة.

وأدار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو نحو 10 دقائق من زمن المباراة -التي استمرت 60 دقيقة- حَكمًا من وسط الملعب. وخلال الدقائق العشر، أشهر إنفانتينو البطاقة الصفراء مرتين.

وضم فريق أساطير كرة القدم عددًا من أبرز لاعبي الساحرة المستديرة مثل البرازيليَّين كافو وروبرتو كارلوس، والإيطالي أليساندرو ديل بييرو، والإنجليزي جون تيري، والهولندي كلارينس سيدورف، والمصري وائل جمعة.

النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس (أمام) يجري بالكأس بعد مباراة العمال وأساطير كرة القدم في ملعب الثمامة بالدوحة (الأوروبية)
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لاعب سويسرا السابق يوهان دجورو، ولاعب عمان السابق علي الحبسي، ولاعب المغرب السابق حسين خرجة قبل انطلاق المباراة (رويترز)
رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أثناء دخوله ملعب المباراة (رويترز)
لاعب سويسرا السابق يوهان دجورو يصطف مع زملائه قبل المباراة (رويترز)
اللاعب الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو (وسط) وزملاؤه في صورة جماعية (الأوروبية)
إنفانتينو مع حكام المباراة يجري القرعة بين لاعب إيطاليا السابق أليساندرو ديل بييرو، ولاعب البرازيل السابق كافو قبيل انطلاق المباراة (رويترز)
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إنفانتينو قبل انطلاق المباراة: دعونا نأمل أمسية رائعة لكرة القدم كما شهدنا بطولة كأس عالم عظيمة حتى الآن (الأوروبية)
البرازيلي كافو (يمين) يحاول عرقلة الهولندي كلارنس سيدورف أثناء المباراة (الأوروبية)
النجم المصري السابق وائل جمعة يناور كافو لخطف الكرة (الأوروبية)
النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس سعيد بمباراة العمال وأساطير كرة القدم (رويترز)
أطفال اللاعبين يتابعون المباراة من مقاعد لاعبي الاحتياط حيث لا يوجد مدربون أو طاقم فني (رويترز)
الجمهور يتفاعل مع المباراة الفريدة (الأوروبية)
إنفانتينو أشهر البطاقة الصفراء مرتين خلال الدقائق الـ10 التي أدار فيها المباراة؛ كانت إحداها من نصيب الإيطالي أليساندرو ديل بييرو (الأوروبية)
لاعب إنجلترا السابق جون تيري يقف لالتقاط صورة بعد المباراة (رويترز)
إنفانتينو (وسط): كرة القدم توحد العالم (رويترز)
اللاعبون يتبادلون التحية عقب انتهاء المباراة (رويترز)
رغم تقدمهم في السن احتفظ النجوم السابقون بلياقتهم في أرض الملعب لمدة 60 دقيقة هي عمر المباراة (الأوروبية)
إقبال الجماهير على المباراة الاستثنائية في المونديال كان لافتا (رويترز)