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بالصور|قطر

أمهات لاعبي المونديال.. حضور بطعم خاص

12/12/2022-|آخر تحديث: 12/12/202206:07 PM (مكة المكرمة)

يشكل حضور بعض أمهات نجوم كرة القدم في ملاعب مونديال قطر 2022 مشهدا لافتا لما ينطوي عليه من قيم البر والوفاء، وتصدر المنتخب المغربي المشهد حيث تكرر أكثر من مرة وفي أكثر من مباراة، وخطفوا الأضواء والشهرة لاهتمامهم بأمهاتهم، وحرصهم على الاحتفال معهن بعد أي فوز أو تأهل إلى الأدوار القادمة.

وعلى الرغم من وجود حالات أخرى لأمهات لاعبين من منتخبات الأرجنتين وكرواتيا وحتى أميركا، فإن حضور الأم المغربية في المونديال يظل الأبرز، معززا الآمال المغربية والعربية والأفريقية في تحقيق سابقة تاريخية في القمة الكروية التي تحتضنها قطر.

 

والدة اللاعب المغربي سفيان بوفال تشاركه الاحتفال بالصعود إلى نصف نهائي المونديال بعد الفوز على البرتغال (الأوروبية)
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مشهد فريد في تاريخ المونديال (غيتي)
عناق البر والوفاء (الأوروبية)
Morocco's defender #02 Achraf Hakimi (R) is greeted at the end of the Qatar 2022 World Cup Group F football match between Belgium and Morocco at the Al-Thumama Stadium in Doha on November 27, 2022. Fadel Senna / AFP
أشرف حكيمي يقبل رأس والدته بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي في ملعب الثمامة (الفرنسية)
المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي يحتفل مع والدته فاطمة وسط الجماهير بعد مباراة ربع النهائي بين المغرب والبرتغال (الأوروبية)
وليد الركراكي يقبل رأس والدته بعد الفوز على البرتغال (غيتي)
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سيليا ماريا كوتشيتيني والدة الأرجنتيني ليونيل ميسي حرصت على حضور مباريات منتخب بلدها في المونديال (رويترز)
والدة ميسي تتابع بشغف مباراة الأرجنتين وهولندا في ملعب الوسيل (رويترز)
حارس مرمى منتخب الولايات المتحدة مات تورنر يحتضن والدته سيندي بعد خسارة مباراة دور الـ16 ضد هولندا (رويترز)
اللاعب الكرواتي لوفرو ماجر يحتفل مع والدته بعد التأهل إلى نصف نهائي المونديال على حساب البرازيل (رويترز)