أمهات لاعبي المونديال.. حضور بطعم خاص

يشكل حضور بعض أمهات نجوم كرة القدم في ملاعب مونديال قطر 2022 مشهدا لافتا لما ينطوي عليه من قيم البر والوفاء، وتصدر المنتخب المغربي المشهد حيث تكرر أكثر من مرة وفي أكثر من مباراة، وخطفوا الأضواء والشهرة لاهتمامهم بأمهاتهم، وحرصهم على الاحتفال معهن بعد أي فوز أو تأهل إلى الأدوار القادمة.

وعلى الرغم من وجود حالات أخرى لأمهات لاعبين من منتخبات الأرجنتين وكرواتيا وحتى أميركا، فإن حضور الأم المغربية في المونديال يظل الأبرز، معززا الآمال المغربية والعربية والأفريقية في تحقيق سابقة تاريخية في القمة الكروية التي تحتضنها قطر.