أحزان السامبا

أصابت صدمة الخسارة مشجعي كرة القدم البرازيلية، بعدما أقصى المنتخب الكرواتي نظيره البرازيلي من بطولة كأس العالم التي تحتضنها قطر.

وكان وقع الخسارة بضربات الترجيح أمام كرواتيا مفاجئا وقاسيا على الفريق البرازيلي وجمهوره الذي احتشد في ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، وحتى على الذين احتشدوا في الساحات العامة في المدن البرازيلية مثل ساو باولو، وريو دي جانيرو، إلى جانب مدن أخرى حول العالم.

في البداية، كانت الأجواء التي سادت مدرجات جماهير السامبا احتفالية، لكن سرعان ما تحول الأمر إلى حزن بعد أن تعادل الكروات، ثم فازوا بركلات الترجيح، مبددين أحلام المنتخب البرازيلي وجمهوره في مواجهة الأرجنتين، التي لم يخف جمهورها سعادته واحتفاله بهزيمة البرازيل.