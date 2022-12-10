بالصور

بالصور|البرازيل

أحزان السامبا

10/12/2022

أصابت صدمة الخسارة مشجعي كرة القدم البرازيلية، بعدما أقصى المنتخب الكرواتي نظيره البرازيلي من بطولة كأس العالم التي تحتضنها قطر.

وكان وقع الخسارة بضربات الترجيح أمام كرواتيا مفاجئا وقاسيا على الفريق البرازيلي وجمهوره الذي احتشد في ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، وحتى على الذين احتشدوا في الساحات العامة في المدن البرازيلية مثل ساو باولو، وريو دي جانيرو، إلى جانب مدن أخرى حول العالم.

في البداية، كانت الأجواء التي سادت مدرجات جماهير السامبا احتفالية، لكن سرعان ما تحول الأمر إلى حزن بعد أن تعادل الكروات، ثم فازوا بركلات الترجيح، مبددين أحلام المنتخب البرازيلي وجمهوره في مواجهة الأرجنتين، التي لم يخف جمهورها سعادته واحتفاله بهزيمة البرازيل.

نيمار باكيا بعد انتهاء المباراة بالهزيمة (رويترز)
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الحزن يخيم على لاعبي البرازيل (الأوروبية)
اللاعب البرازيلي أنتوني يسقط على أرض الملعب باكيا (رويترز)
جمهور البرازيل يواسي بعضه بعضا في مدرجات الملعب (غيتي)
إحباط يعقب التفاؤل (غيتي)
رد الفعل على النتيجة يبدو واضحا على جمهور البرازيل ولاعبي الاحتياط في الملعب (غيتي)
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مشجع برازيلي يخفي دموعه (الأوروبية)
رد الفعل واضحا على وجه مشجع برازيلي في مدينة ساو باولو (رويترز)
جمهور البرازيل كان يطمح في الصعود والفوز بالبطولة (الأوروبية)
الحزن يخيم على مشجعي المنتخب البرازيلي في مدينة أوليندا، بولاية بيرنامبوكو البرازيلية (الأوروبية)
مشجعة برازيلية في مدينة ريو دي جانيرو، حيث تسلب الساحرة المستديرة ألباب الجميع من مختلف الأعمار (الأوروبية)
حلم الصعود تحول إلى إحباط الإقصاء أمام كرواتيا (رويترز)
صدمة الإقصاء على يد كرواتيا كانت قاسية على الجمهور البرازيلي (رويترز)
الحسرة تنتاب البرازيليين الذين احتشدوا على شاطئ كوباكابانا بمدينة ريو دي جانيرو، كبرى مدن البرازيل، أحد أشهر الشواطئ في العالم الذي يطل على المحيط الأطلسي (الأناضول)
رد فعل مشجعي البرازيل في العاصمة البرتغالية لشبونة بعد خسارة منتخبهم مباراة ربع نهائي كأس العالم أمام كرواتيا (الأناضول)
أقنعة البهجة والاحتفال تحولت إلى أداة لإخفاء الدموع ومشاعر الحزن (رويترز)
جمهور الأرجنتين الذي احتشد في ملعب لوسيل لمؤازرة منتخب بلاده أمام هولندا يعبر عن فرحته بهزيمة البرازيل أمام كرواتيا (رويترز)