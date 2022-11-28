سوق واقف قبلة جمهور مونديال قطر

يُعد سوق واقف واحدا من أهم المعالم السياحية والتراثية في دولة قطر، حيث يؤكد بمحافظته على بنائه المعماري الأصيل على اهتمام الدولة واعتزازها بثقافتها وتراثها الأصيل.

ورغم أنه سوق شعبي قديم فإنه مجهز بطريقة جيدة ومرتبة، وتتوفر به جميع المرافق والخدمات، وهو واجهة سياحية مميزة لما يوجد به من أكلات متنوعة، خاصة الأكلات القطرية الشعبية والخليجية، وبه مطاعم من عدة دول عربية كذلك.

ومع انطلاق بطولة كأس العالم، ارتدى سوق واقف أبهى حلله بصورة غير مسبوقة، سواء من ناحية التنظيم أو العروض الفنية أو الإضاءة أو عناصر الإبهار، التي استقطبت جمهور مونديال قطر 2022 من المقيمين والوافدين الذين وجدوا فيه أجواء مميزة يصعب أن يجدوها في مكان آخر، خاصة أن السوق يجمع بين الأصالة والمعاصرة في كافة تفاصيله.