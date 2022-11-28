بالصور

بالصور|قطر

سوق واقف قبلة جمهور مونديال قطر

28/11/2022

يُعد سوق واقف واحدا من أهم المعالم السياحية والتراثية في دولة قطر، حيث يؤكد بمحافظته على بنائه المعماري الأصيل على اهتمام الدولة واعتزازها بثقافتها وتراثها الأصيل.

ورغم أنه سوق شعبي قديم فإنه مجهز بطريقة جيدة ومرتبة، وتتوفر به جميع المرافق والخدمات، وهو واجهة سياحية مميزة لما يوجد به من أكلات متنوعة، خاصة الأكلات القطرية الشعبية والخليجية، وبه مطاعم من عدة دول عربية كذلك.

ومع انطلاق بطولة كأس العالم، ارتدى سوق واقف أبهى حلله بصورة غير مسبوقة، سواء من ناحية التنظيم أو العروض الفنية أو الإضاءة أو عناصر الإبهار، التي استقطبت جمهور مونديال قطر 2022 من المقيمين والوافدين الذين وجدوا فيه أجواء مميزة يصعب أن يجدوها في مكان آخر، خاصة أن السوق يجمع بين الأصالة والمعاصرة في كافة تفاصيله.

جانب من أعلام دول الفرق المشاركة في المونديال مرفوعة في أحد مقاهي سوق واقف (الأناضول)
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القضية الفلسطينية لم تغب عن اهتمام مشجع تونسي يحمل علم بلاده معلقا في عنقه عبارة تقول "فلسطين حرة" (غيتي)
مشجع سعودي يحمل علم بلاده في ساحة سوق واقف المقابلة لمسجد "فنار" حيث تظهر مئذنة المسجد بطرازها المعماري التاريخي (رويترز)
المشجعون يحرصون على التقاط الصور وسط مباني سوق واقف المستوحاة من التراث (الأناضول)
سوق واقف ملتقى ثقافات العالم (الأناضول)
قمصان الفرق المشاركة معروضة للبيع في سوق واقف (غيتي)
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مجموعة من المشجعين يلتقطون صورا تذكارية أمام مجسم للجمل في سوق واقف (الأناضول)
الغترة الخليجية تستهوي رواد السوق من شعوب العالم (رويترز)
سوق واقف يحتضن أحد مناطق المشجعين (رويترز)
محل لعرض الصقور وبيعها في السوق (رويترز)
مشجع سعودي يدخن الأرجيلة في أحد مقاهي سوق واقف (رويترز)
أحد مقاهي السوق يزين جدرانه بقمصان الفرق المشاركة في المونديال ويضع مجسما لكأس البطولة (غيتي)
مداخل وأركان وجدران السوق ترحب بضيوف البطولة (غيتي)
شوارع وأزقة السوق ازدانت مبكرا لاستقبال ضيوف مونديال قطر 2022 (الأناضول)
سوق واقف يحتضن المشجعين القادمين من مختلف أنحاء العالم (الأناضول)
في إحدى ساحات سوق واقف أقيم مجسم للمها العربي الحيوان الوطني لدولة قطر والذي يتميز بقرونه الطويلة التي تشبه الرمح (الأناضول)