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بالصور|كوريا الشمالية

ظهور ابنة زعيم كوريا الشمالية.. رسائل ودلالات

27/11/2022

إذا كان الشأن العام لكوريا الشمالية يعد صندوقا من الأسرار محكم الغلق، فإن الشأن الخاص المتعلق بحياة زعيم البلاد يعد سر الأسرار، لا يظهر منه إلا ما تريده الزعامة الكورية الشمالية، ويحمل في الغالب رسائل مشفرة، محملة بالرموز، ما يفتح الباب واسعا للاستنتاجات والتفسيرات والترجيحات.

فللمرة الثانية خلال أيام قليلة ظهر كيم جونغ أون برفقة ابنته الثانية -التي يصفها إعلام بلاده بأنها الابنة المحببة للزعيم- في فعالية رسمية.

وبعد أن كشف النقاب عن ابنته لأول مرة في منصة إطلاق صاروخ هواسونغ الباليستي العابر للقارات في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ظهرت مرة أخرى في فعالية التقاط الصور التذكارية مع المساهمين في إطلاق الصاروخ.

وظهر كيم جونغ أون مرتديا معطفا جلديا أسود، وممسكا بيد ابنته بلطف. وكانت الطفلة تصفق للرد عمن يرحب بهما، لتظهر في صورة ابنة الحاكم الأعلى في البلاد.

ويرى مراقبون من كوريا الجنوبية أن مظهرها نُسّق لإبرازها أنها جزء من الأسرة الحاكمة الأصيلة التابعة لمؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ، على الرغم من كونها طفلة.

وقال وزير الوحدة في كوريا الجنوبية "كوان يونغ سيه" معلقا على ظهورها، "إن كوريا الشمالية تهدف من ظهورها إلى إرسال رسالة للمجتمع الكوري الشمالي والمجتمع الدولي يفيد بأن إطلاق الصاروخ العابر للقارات هو حدث من الحياة اليومية العادية".

ووصفت وسائل الإعلام الكورية الشمالية ابنة كيم في ظهورها الأول بـ"الابنة المحببة" للزعيم، غير أنها رفعت مكانتها إلى "الابنة الغالية المحترمة" في هذه المرة. ويقول خبراء إن ابنة كيم ظهرت كـ"رمز للجيل المستقبلي".

وقال رئيس جامعة دراسات كوريا الشمالية يانغ مو جين "ظهور ابنة كيم يحمل معنى أن التسلح النووي فقط يضمن مستقبل الجيل القادم"، وظهورها أمام المساهمين في تطوير الصاروخ المعني هو "رسالة موجهة إلى الجيش للحفاظ على السلالة الأصيلة للبلاد".

وتوقع الخبراء أن ابنة كيم ستشارك في مزيد من الفعاليات بصورة معلنة في المستقبل، من ضمن مساعي كوريا الشمالية لتعديل صورة كيم جونغ أون -المعروف بحماسه للتسلح- من خلال ظهور ابنته معه.

وقال هونغ مين مدير دراسة كوريا الشمالية بمعهد الوحدة إن الهدف من ظهورها كامراة بالغة، هو رفع مكانتها وهيبتها كعضو من الأسرة الحاكمة مثلما حدث لزوجة الزعيم السابق كيم إيل سونغ وأخته "كيم كيونغ هي" و"كيم يو جيونغ" شقيقة الزعيم الحالي . كما ترى كوريا الشمالية أن ظهورها مفيد لإرسال رسائل داخل وخارج البلاد.

الزعيم الكوري الشمالي وابنته في طريقهما إلى حشد يضم المشاركين في تجربة إطلاق صاروخ "هواسونغ -17" الباليستي العابر للقارات (رويترز)
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صور كيم وابنته نقلتها وكالة رويترز أمس عن "وكالة الأنباء المركزية" في كوريا الشمالية (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي يتلقى التحية من العلماء والمهندسين والمسؤولين العسكريين وغيرهم من المشاركين في تجربة إطلاق الصاروخ (رويترز)
كيم وابنته في صورة جماعية عقب إجراء التجربة الصاروخية (رويترز)
حديث هامس بين كيم وابنته وسط تصفيق القائمين على إطلاق الصاروخ العابر للقارات (رويترز)
كيم جونغ أون يقول إن الهدف النهائي لبلاده هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم لم يسبق لها مثيل (رويترز)
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ذكرت "وكالة الأنباء المركزية "الكورية الشمالية في إفادة عن فعالية التقاط الصور بأن الزعيم كيم حضر موقع التقاط الصور برفقة ابنته المفضلة (رويترز)
لم تذكر وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية اسم ابنة الزعيم الكوري لكن مصادر كورية جنوبية ترجح أن يكون اسمها كيم تشو آي (رويترز)
الظهور الأول لابنة زعيم كوريا الشمالية جاء في صورة بثتها "وكالة الأنباء المركزية" لكوريا الشمالية في 19 الشهر الجاري لدى تفقدهما صاروخا باليستيا عابرا للقارات (رويترز)
ابنة زعيم كوريا الشمالية ارتدت معطفا أبيض في أول ظهور لها، ما يوضح أنها تلميذة في المدرسة الابتدائية. بينما ارتدت أمس معطفا أسود، وكانت مصففة شعرها لتظهر كامراة بالغة، ما سبب ارتباكا بينها وبين والدتها لي سيول جو (رويترز)
تكرار ظهور ابنة الزعيم الكوري الشمالي يعزز التوقعات بأنه يعدها لخلافته كما فعل معه أبوه (رويترز)