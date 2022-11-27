كأس العالم في مخيمات الروهينغا.. فعاليات منطقة المشجعين تدخل البهجة على نفوس الأطفال

نظمت مؤسسات قطرية مختلفة فعاليات مناطق المشجعين الخاصة بكأس العالم قطر 2022 في 10 من مخيمات اللاجئين حول العالم، وذلك بهدف مشاركتهم فرحة المونديال.

وتشمل مناطق المشجعين -التي تركزت في 8 دول مختلفة- توفير شاشات عرض عملاقة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد لمشاهدة المنافسات، وتجهيز مواقع لإقامة بطولات رياضية في كرة القدم لفئتي الأطفال والشباب تحاكي كأس العالم، فضلا عن تنفيذ أنشطة ثقافية وتوعوية وترفيهية ومسابقات لجميع الفئات، علاوة على توفير أماكن خاصة للنساء ولذوي الاحتياجات الخاصة لمشاهدة المباريات.