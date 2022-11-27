بالصور

بالصور|قطر

كأس العالم في مخيمات الروهينغا.. فعاليات منطقة المشجعين تدخل البهجة على نفوس الأطفال

27/11/2022

نظمت مؤسسات قطرية مختلفة فعاليات مناطق المشجعين الخاصة بكأس العالم قطر 2022 في 10 من مخيمات اللاجئين حول العالم، وذلك بهدف مشاركتهم فرحة المونديال.

وتشمل مناطق المشجعين -التي تركزت في 8 دول مختلفة- توفير شاشات عرض عملاقة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد لمشاهدة المنافسات، وتجهيز مواقع لإقامة بطولات رياضية في كرة القدم لفئتي الأطفال والشباب تحاكي كأس العالم، فضلا عن تنفيذ أنشطة ثقافية وتوعوية وترفيهية ومسابقات لجميع الفئات، علاوة على توفير أماكن خاصة للنساء ولذوي الاحتياجات الخاصة لمشاهدة المباريات.

منافسة قوية بين الفرق المشاركة في مونديال الروهينغا (الجزيرة)
اعلان
منطقة المشجعين لاقت إقبالا كبيرا خاصة من الأطفال (الجزيرة)
فرحة الفوز والاحتفال مع الجماهير المشاركة في الفعاليات (الجزيرة)
فرحة الأطفال بفعاليات مهرجان الجماهير (الجزيرة)
المنظمون يكرمون حكام مونديال الروهينغا (الجزيرة)
"الرحلة" كرة المونديال الرسمية تشارك في فعاليات الجماهير (الجزيرة)
اعلان
المهرجان يهدف إلى إدخال السرور على قلوب أطفال اللجوء (الجزيرة)
أعلام الدول المشاركة في المونديال (الجزيرة)
تكريم الفرق الفائزة في المسابقات (الجزيرة)
قائد الفريق الفائز يحمل كأس مونديال مخيمات الروهينغا (الجزيرة)